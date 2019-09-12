ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,9 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 416,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 4,8 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 0,7 milyon varil (yüzde 0,3) azalışla 228,9 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,87 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,4 milyon varil azalmıştı.

Petrol üretimi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 108 bin varil düşüşle 6,72 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 234 bin varil artışla 3,29 milyon varile yükseldi.

Bu dönemde ülkede ham petrol üretimi değişiklik göstermedi. 31 Ağustos-6 Eylül haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.