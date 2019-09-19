BİST 100.159-1,74EURO6,310,76USD5,700,47ALTIN275,451,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan bankası faaliyetlerini durdurdu
    19.09.2019 - 17:02 | | AA

    ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan bankası faaliyetlerini durdurdu

    Hizbullah örgütüne destek verdiği gerekçesiyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Jammal Trust Bank faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

    ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan bankası faaliyetlerini durdurdu

    Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, yaptığı yazılı açıklamada ağustos ayının sonlarında ABD Hazine Bakanlığının yaptırımlarına maruz kalan Jammal Trust Bank'ın "kendisini tasfiye etme talebini" onadıklarını belirtti.

    Bankanın mevcut varlıklarının müşterilerin hakları başta olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirecek seviyede olduğuna işaret eden Selame, tasfiyeye giden bankanın müşteri ve çalışanlarını mağdur etmeyecek şekilde tüm haklarını koruyacaklarını kaydetti.

    Lübnan merkezli Jammal Trust Bank yönetimi bugün, bankanın faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

    ABD Hazine Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Lübnan yerel bankalarından Jammal Trust Bank ve bağlı kuruluşların, Hizbullah'ı finanse ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.

    Açıklamada, "bankanın intihar bombacılarının ailelerine para aktardığı" öne sürülmüştü.

    ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC), 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, Lübnan Parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği duyurulmuştu.

    ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

    Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

    FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

    FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

    DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

    DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

    Yaralı Kuşlar 115. yeni bölüm fragmanı! Meryem konağa gidiyor

    Yaralı Kuşlar 115. yeni bölüm fragmanı! Meryem konağa gidiyor

    Sıradaki Haber