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    HaberlerEkonomiABD'ye şok uyarı: Zarar verir
    12.08.2019 - 18:06| DHA

    ABD'ye şok uyarı: Zarar verir

    Kredi derecelendirme şirketi Moodys, ABD yönetiminin Çin'e 1 Eylül'den itibaren uygulayacağını açıkladığı ek gümrük vergilerinin ticareti olumsuz etkileyebileceği ve büyümeye zarar verebileceği uyarısını yaptı.

    ABD'ye şok uyarı: Zarar verir

     

    Moodys öngörülerine göre Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.0'nın altında, ABD ekonomisinin de yüzde 1.7'nin altında büyümesi bekleniyor.

    Bunun yanında Moodys açıklaması, ABD'nin hamlelerine karşılık Çin'den de misilleme önlemlerin alınmasının beklendiğini ve ABD'nin Çini döviz manipülasyonuyla suçlamasından bu yana gerilimlerin ve risklerin arttığını belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni ek gümrük vergileri uygulayacağı haberlerinin ardından ABD hisse senedi piyasalarında düşüşler izlenmişti.

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