Aileler buluşup konuştu evliliğe karar alındı

Otomotiv dünyasının geçtiğimiz haftaya damga vuran en büyük gelişmesi, kuşkusuz Peugeot, Citroen ve Opel’i bünyesinde barındıran PSA Grubu ile Fiat Chrysler Automobiles (FCA) şirketlerinin yüzde 50’şer payla ittifak oluşturacaklarını açıklamaları oldu. Bu gelişme, her ne kadar ani bir karar gibi görünse de, geçmişinin Mayıs ayına kadar uzandığı ve temellerinin bir akşam yemeğinde atıldığı ortaya çıktı.

Gelişmelere yakın olan kaynakların bildirdiğine göre, Renault ile görüşmelerde bulunan FCA Grubu’nun Başkanı ve Agnelli ailesinin temsilcisi John Elkann, çok uzun zamandır tanıdığı Peugeot ailesinin temsilcisi Robert Peugeot ile Paris’te bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Her ne kadar o sıralar FCA Renault ile görüşmeler yürütse de, bu ilişkinin pek de “evliliğe uygun olmadığı” konuşuluyordu. Bunu konuşanlardan birinin de, bizzat Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire olduğu ortaya çıkmış oldu. Nitekim anlatılanlara göre Le Maire, Yunanistan’da tatilde bulunmasına karşın iki şirketle de telefon diplomasisi yürütüyordu.

Tavares faktörü

Tabii bu birleşmeyi en çok isteyen kişinin de, Peugeot’nun başında bulunan Carlos Tavares olduğu belirtiliyor. Bunu uzun süredir kollayan Tavares, Elkann’ın Renault ile görüşmelerin fişini çekmesinin ardından hiç vakit kaybetmedi ve hemen çalışmalarını artırdı. O da, tıpkı FCA’nın efsane yöneticisi merhum Sergio Marchionne gibi küresel ittifakların, üretim verimliliği ve maliyetler açısından büyük gereklilik haline geldiğine inanıyordu.

Ağustosta iletişim ve görüşme trafiği hızlanırken, ortada çok fazla çözülmesi gereken problem ve stratejik farklılık vardı. Fransa Maliye Bakanı, İtalyanların pazarlık taktiklerini bildiğini söylüyordu. Ona göre İtalyanlar, “anlaşmaya varılsa bile pazarlık etmeye devam” ediyordu. Tavares ise FCA Ceo’su Mike Manley ile görüşmelere başlamıştı. Birbirlerini çok iyi tanıyan iki mühendis, son olarak Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı sırasında buluştu.

İki tarafın da bu birleşmeye ihtiyacı vardı. FCA tarafında Yunanca “yenilik” anlamına gelen “Neos”, PSA tarafında ise “Stella” diye adlandırılan proje, Ekim ayında Paris’te yapılan 4 saatlik Tavares-Elkann görüşmesi sonrasında gerçeğe dönüşmeye başladı.

Zira bu görüşmenin bir hafta sonrasında anlaşmaya varıldığı haberleri sızdırıldı, ardından da iki şirketten “Olay tamam” açıklamaları geldi.

Yeni 508 satışa çıktı

Peugeot’nun uzun süredir beklenen yeni nesil 508 modeli, geçtiğimiz günlerde 210 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye pazarına sunuldu.

Yeni 508, ilk bakışta enerjik ve etkileyici görünümü, sert ve sportif hatlarıyla dikkat çekiyor. Coupe tarzında çizgilere sahip araç, Markanın en güncel konsept otomobili “Peugeot Instinct”ten esinlenilen yeni 508, ince ve keskin ifadeye sahip ön far gibi detaylarıyla Peugeot 504 ve 504 coupe modellerine de gönderme yapıyor. Markanın güncel tasarım dilini sürdüren yeni 508’in tavan çizgisi, alçak ve zarif bir çizgiyle şekillendirilmiş. Önceki nesilden 8 cm daha kısa olan yeni 508, buna karşılık geniş bir iç mekan sunmaya devam ediyor.

En güncel “Peugeot i-Cockpit”in kullanıldığı aracın iç mekanında, kompakt boyutlu direksiyon simidi, 10 inç’lik kapasitif dokunmatik ekran ve 12.3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü gösterge paneli bulunuyor. 6 farklı ekran moduyla kişiselleştirme imkanı sunan gösterge paneli, direksiyonun hemen üzerinde konumlandırılıyor ve sürüşle ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında olacak şekilde gösteriyor. Yeni Peugeot 508’de ayrıca “Boost” ve “Relax” olmak üzere kişiselleştirmeye uygun iki farklı ambiyansıyla i-Cockpit Amplify özelliği de sunuluyor. Bu donanım, seçilen sürüş moduna göre ortam aydınlatma yoğunluğu, ekran rengi ayarlarının yanı sarı motor tepkileri ve süspansiyon ayarlarına da müdahale edebiliyor.

Kapsamlı donanım

“GT” ve “GT-Line” benzinli seçeneklerindeki “Aktif Süspansiyon Kontrolü” konforu artırıyor. Araç, yeni EAT8 otomatik şanzımanla eşleşmiş 1.6 lt (180 ve 225 HP) benzinli ve 1.5 lt (130 HP) dizel motorlarla getiriliyor. 508, “Gece Görüş Sistemi”, “Otomatik Acil Durum Fren Sistemi” ve “Çarpışma Uyarı Sistemi”, “Aktif Şeritten Çıkma Uyarısı”, “Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi”, dur-kalk desteği olan “Uyarlanabilir Hız Sabitleyici” gibi donanımlar da sunabiliyor.

Renault Captur’den radikal dönüşüm

SUV pazarının önde gelen modellerinden Renault Captur, yeni nesliyle radikal bir dönüşüm sergilerken, Türkiye’de 2020 yılının ilk yarısında satışa sunulacak.

Ciddi bir dönüşüm geçiren Captur, yeni neslinde dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de üretilecek yeni Clio ile aynı genlere sahip olan yeni nesil Captur, elektrikli, internet bağlantılı ve otonom sürüş özellikleriyle Renault Grubu’nun stratejik planını destekliyor.

İç mekanda kalite ve konfor açısından üst segment modellere yaklaşan yeni Captur, yumuşak ön panel, kapı paneli, fütüristik EDC vites kolunun yanı sıra kokpit tarzı orta konsol ve yeni koltuk mimarisiyle dikkat çekiyor.

Yeni Captur, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9.3 multimedya ekranı ve 10,2 inç dijital gösterge paneliyle kategorisinin en büyük ekranlarından birine sahip.

Araçta 4 benzinli ve 3 dizel motor bulunacak. Benzinlileri 1.0 ve 1.3 litre hacimli motorlar oluştururken, iki farklı güçte 1.5 lt dizel de bulunuyor. Araca Plug-in hibrit (dışarıdan şarj edilebilir) motor da eklenecek.

Mazda MX-5, 30’uncu yaşını kutladı...





Mazda’nın spor otomobil efsanesi olan MX-5, 30. yılını Türkiye’de düzenlenen bir partiyle de kutladı. Tüm dünyada fark yaratan MX-5, bu yıldönümüyle birlikte aynı zamanda 30. yaş gününe özel geliştirilen ve sınırlı sayıda üretilecek özel “30. Anniversary” özel serisine de kavuştu. İlk MX-5’in yanı sıra ardı ardına gelen nesilleri yaratan tasarımcılar, mühendisler ve sahiplerine ithaf edilen bu araç, dünyada sadece 3 bin adet üretilecek ve Türkiye’de de sadece 6 kişiye satılacak.

“MX-5 Anniversary” serisinin turuncu rengi, gün doğuşunu sembolize ediyor. Araçta özel 17 inç alaşım jantlar, ısıtmalı Recaro marka spor koltuklar, özel “30. Anniversary” arması ve seri numarası gibi ayrıcalıklar mevcut. Normalde 253 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan MX-5, 1.5 lt benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzımana sahip.

Elektrikli araçlar İstanbul’da konuşulacak





Her biri alanında uzman yerli ve yabancı mühendisler, otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçların dönüşümünü tüm yönleriyle ele almak üzere “Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC” için Türkiye’ye geliyor. Bu yılki ana teması “Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği” olan IAEC 2019, 7-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. 4’üncü kez düzenlenecek olan konferansta, batarya teknolojileri ve yönetim sistemlerinden şarj altyapısı ve şebekesine, otomotiv pazarının dönüşüm sürecinden Türkiye otomotiv sanayisi üzerindeki etkilerine ve tüm araç gruplarında dönüşüm trendlerine kadar birçok konu ele alınacak. IAEC 2019’un ana konuşmacısı ise, dünyanın en büyük lityum batarya üreticisi CATL şirketinin kıdemli yöneticisi Robert Lai olacak.