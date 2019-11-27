Akademik çoban

Farklı kesimlerden ve farklı eğitim seviyelerinden işsizler, çeşitli alanlarda uzmanlık kazanarak meslek edinebiliyor. İŞKUR’un düzenlediği meslek edindirme programları arasında Tokat’taki çobanlık kursu da yer alıyor.



Çoban olmak isteyenler her hafta 5 gün olmak üzere, toplamda 13 gün kurs alacak. Şırnak’ta aşçı yardımcısı, Nallıhan’da da üç boyutlu grafik animasyoncusu yetiştirilecek.

20 liradan 50 liraya kadar harçlık da alınan kurslarda katılımcılara “taahhütname” imzalatılıyor. Kursa katılanlar farklı meslekte altı ay geçmeden başka kursa katılamıyor. İŞKUR’un meslek edindirme programları arasında Tokat’taki çobanlık kursu da yer alıyor. Çoban olmak isteyenler haftanın beş günü olmak üzere, toplam 13 gün kurs alacak. 16 - 70 yaş arası işsizler kursa başvurabilecek. Çobanlık için 13 günde toplam 104 saat ders verilecek. Kadın - erkek ayrımı olmaksızın başvurulabilecek çobanlık kurslarına, okur yazarlıktan üniversite mezununa kadar adaylar başvurabilecek.



Gün başı ödeme



Kurslara İŞKUR’un internet sitesinden sisteme girerek “İş Arayan” bölümü üzerinden başvurulabiliyor. Başvurusunu yapan adaylar, mülakat tarihi, saati ve adresi konularında SMS veya e-posta ile bilgilendiriliyor.



İŞKUR’un mesleki kurs için aradığı bazı alanlar şöyle:

“Tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımcısı (amigurumi), kilim dokuyucu, bilgisayar destekli tasarım-imalat elemanı, dokuma konfeksiyon makineci, çoban/sürü yönetim elemanı (küçükbaş hayvan) aşçı yardımcısı.”



Oyuncak bebek



Ayrıca Şırnak’ta aşçı yardımcılığı, Nallıhan’da üç boyutlu grafik animasyoncusu yetiştirilecek. Üç boyutlu (3Ds Max) grafik animasyonculuğu için 17 - 50 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 46 günde 280 saatlik kurs verilecek.



“Şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımcısı” kursu kapsamında da 18 - 55 yaş arasındaki kadınlara 53 gün boyunda ders verilecek. Karaman’da açılacak, “Bilgisayar Destekli Tasarım - İmalat Elemanı” kursu için de 16-70 yaş arası erkek ve kadınlardan ilköğretimden doktora mezununa kadar kursiyer alınacak.



HARÇLIK DEVLETTEN...



Mesleği olmayanlara meslek edindirme, halihazırda yaptığı mesleğinde iş bulamayanlara yeni bir meslek öğretme amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kurslarının sonunda katılımcılara belge veriliyor.



Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde kursa katılan kursiyerlere mesleki yeterlilik (MYK) Belgesi, verilemeyen mesleklerde İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı Kurs Bitirme Belgesi veriliyor.



Taahütname şart



Kurslara katılan işsizlerden hiçbir ücret alınmıyor. Kursiyerlerin eğitimi süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri İŞKUR tarafından ödeniyor.



Devam edilen her bir kurs günü için istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 40 TL, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 30 TL, sanayi sektöründeki istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 50 TL, geleneksel meslekler kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında 40 TL ve hükümlüler için düzenlenen mesleki eğitim kurslarında 20 TL ödeme veriliyor.



Kurslarda ayrıca katılımcılara, taahhütname imzalatılıyor. Kursa katılanlar farklı meslekte altı ay geçmeden başka kursa katılamıyor. Kursa katılabilmek için İŞKUR’a kayıt olmak gerekiyor.