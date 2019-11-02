Akdeniz’de veriler iyi nükleerde dönüş yok

Fatih Dönmez Japonların çekildiği Sinop’taki nükleer santralin başka bir partnerle yapılacağını da işaret etti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Japonların çekildiği Sinop nükleer güç santrali projesinden vazgeçmediklerini, sahaya ilişkin ÇED gibi konuların hazırlanmasının ardından uygun partnerle projeyi başlatacaklarını kaydetti.



Dönmez, Trakya’daki nükleer santral için Çinlilerle görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıklarken, enerji ihtiyacının fazla olduğu sanayi bölgelerinde büyük rahatlama yaşanacağını belirtti.



Akdeniz’de hidrokarbon sondajı yapan sismik gemilerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Dönmez, “Akdeniz’deki rezervlerden ümitliyiz” dedi.



Teknoloji ve fiyat...



Dönmez, Milliyet’e yaptığı açıklamada enerjide millileşmeye öne verdiklerini kaydetti. Japonların çekildiği Sinop’taki nükleer santralden vazgeçmediklerini belirten Dönmez, şu bilgileri paylaştı:



“Sinop nükleer santraline Japonlarla devam etmiyoruz ama oradaki nükleer güç santrali projesinden vazgeçmiş değiliz. Sahaya ilişkin çalışmalar, ÇED, böyle büyük bir tesisin hazırlanması, aktif hale getirilmesi zaten zaman alıyor. Yapılması gereken daha çok işler var. Bizim elimizde yer lisansı var, yerle ilgili sorunlar çözüldükten sonra uygun bir partnerle orada projeyi hemen başlatabiliriz.”



“Partner kim olabilir” sorusuna Dönmez, “Japonlar yok. Uygun şartlar, teknoloji ve fiyat yakaladığımız herhangi birisiyle yürüyebiliriz” diyerek nükleer çalışmaları olan diğer ülkeleri işaret etti.



Teknoloji devrimi



Rusya’nın Sinop’a yönelip yönelmeyeceği konusunda ise Dönmez, “Rusya Akkuyu’ya odaklanmış durumda. İlk nükleer santralimiz olacak Akkuyu’nun ilk ünitesini 2023 itibarıyla devreye alıyoruz. Türkiye, 70 yıllık hayali olan nükleer teknolojiyle Akkuyu ile tanışmış olacak.

Akkuyu’nun bir diğer önemli boyutu da bilgi transferi gerçekleştirmiş olmak. Türkiye teknoloji devrimi yaşamış olacak. Rusya’nın üniversitelerine gönderdiğimiz gençlerimiz oradaki bilgiyi ülkemize taşıyor” dedi.



Trakya’daki santralde Çinlilerle görüşme



Bakan Dönmez, üçüncü santralın Trakya bölgesine yapılması konusunda Çinlilerle görüşmeleri yapıldığına dikkat çekerek, “Trakya’da Çinlilerle görüşüyoruz, o ilerliyor bir taraftan” dedi.



Dönmez, Trakya’da sanayi bölgesinin yoğunlukla bulunması ve elektrik ihtiyacının fazla olması nedeniyle üçüncü santralin buraya yapılmasına karar verdiklerini belirtti.



Varsa bulacağız...



Dönmez, Akdeniz’de yürütülen hidrokarbon sondaj faaliyetlerine ilişkin olarak da, “Belli bir program dahilinde devam ediyor. Şu anda sismik gemilerimiz Akdeniz’de yoğun sondaj çalışması içinde. Hem Karadeniz’de hem Akdeniz’de petrol ve doğalgaz rezerviyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. ‘Varsa bulacağız’ sloganımız doğrultusunda çalışıyoruz. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerinden ümitliyiz. Verilerimiz de son derece iyi ve olumlu” diye konuştu.





Marmara’da sondaj



Karadeniz ve Marmara’daki rezervler konusunda ise Dönmez, şunları kaydetti:



“Karadeniz’de iki boyutlu sismik çalışmalarının tamamı yapılmış durumda. Üç boyutlu sismik çalışmalarda da önemli bir yüzdeye gelindi.



Sismik veriler incelendikten sonra bizim hidrokarbon rezervi keşfi tahmininde bulunacağımız alanlarda akabinde de sondaj çalışmaları yapacağız. Bu amaçla filomuzu artırmamız gerekiyor. Karadeniz’de hatta Marmara’da da sondaj planlamalarımız var. Şu anda sismik gemilerimiz Akdeniz’de. Oradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından sondaj gemilerimizde birini Karadeniz’e çekebiliriz.”

