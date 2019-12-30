Akıllı fabrikayla dünyayı giydiriyor
Alman lüks moda markası Hugo Boss’un İzmir’deki üretim tesisi kuruluşunun 20’nci yılını kutluyor. Hugo Boss’un dünya genelindeki 14 bin çalışanından 4 bini İzmir’de. İzmir, Hugo Boss’un dünyadaki en büyük üretim tesisi. 2015 yılında fabrikanın başına geçen Genel Müdür Joachim Hensch, “Fabrika başarılıydı ancak yaklaşmakta olan daha karmaşık, daha dijital ve daha hızlı dünyaya hazır hale getirmeliydik. Hedefimiz iyi olan kârlılığı korumak, esnekliği sürekli artırmak ve üretim süresini azaltmaktı” dedi.
Hensch tekstil sektöründe hızla dönüşen pazar dinamiklerini ve kişiselleşen tüketici beklentilerini karşılamak amacıyla Endüstri 4.0 “akıllı fabrika” konseptini endüstriyel dönüşüm planlarını odağa aldıklarını belirtti.
Terzi kökenli bir isim
Kendisinin terzilik kökenli olduğunu ve kariyerine Hugo Boss merkezde terzi olarak başladığını belirten Hensch, İzmir fabrikasının yıllık ortalama 900 bin takım elbise, 2 milyon gömlek ve 550 bin parça kadın giyim üretimiyle markanın ana üreticisi konumunda bulunduğunu anlattı. Hensch şöyle devam etti:
“Dünyadaki her iki Hugo Boss ürününden biri Türkiye’den gidiyor. Hugo Boss’un İzmir’deki üretim tesisi, kurulduğu 1999 yılından bu yana Almanya’daki merkez tarafından üretim becerileri, teknik bilgi ve inovasyon alanlarında grubun en önemli bilgi kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.”
Tekstil ve tekstil dışındaki fabrikalara danışmanlık vermeye başladığını belirten Hensch, “Fabrikalardaki tüm bu dönüşümün mimarlarından olan Hugo Boss Solutions ekibimizin tamamı endüstriyel üretimde derin bilgi birikimine sahip Türk mühendislerden oluşuyor.
Hugo Boss Solutions hem tekstil, hem de tekstil dışı sektörlerden firmalara danışmanlık verir hale geldi ve her geçen yıl büyüyor” diye konuştu.
İŞKUR’la ortak istihdam projesi
İŞKUR ile ortak projeyle çok sayıda kişiye iş imkanı sunduklarını söyleyen Hensch, “Amacımız mesleği olmayan 25 - 35 yaş arası kadınları fabrikamızda 2 ay süreyle eğitime tabi tuttuk” dedi. İŞKUR’un sosyal güvenlik sigortalarını ve maaşlarını ödediğini belirten Hensch şunları söyledi:
“Biz de eğitim, yol ve yemek masraflarını üstlendik. Eğitimi tamamlayan bursiyerlerin yüzde 70’ini Hugo Boss İzmir bünyesinde işe aldık. 1100 kişiyi istihdam ettik.”