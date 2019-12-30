Akıllı fabrikayla dünyayı giydiriyor

Hensch tekstil sektöründe hızla dönüşen pazar dinamiklerini ve kişiselleşen tüketici beklentilerini karşılamak amacıyla Endüstri 4.0 “akıllı fabrika” konseptini endüstriyel dönüşüm planlarını odağa aldıklarını belirtti.

Terzi kökenli bir isim

Kendisinin terzilik kökenli olduğunu ve kariyerine Hugo Boss merkezde terzi olarak başladığını belirten Hensch, İzmir fabrikasının yıllık ortalama 900 bin takım elbise, 2 milyon gömlek ve 550 bin parça kadın giyim üretimiyle markanın ana üreticisi konumunda bulunduğunu anlattı. Hensch şöyle devam etti:

“Dünyadaki her iki Hugo Boss ürününden biri Türkiye’den gidiyor. Hugo Boss’un İzmir’deki üretim tesisi, kurulduğu 1999 yılından bu yana Almanya’daki merkez tarafından üretim becerileri, teknik bilgi ve inovasyon alanlarında grubun en önemli bilgi kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.”

Tekstil ve tekstil dışındaki fabrikalara danışmanlık vermeye başladığını belirten Hensch, “Fabrikalardaki tüm bu dönüşümün mimarlarından olan Hugo Boss Solutions ekibimizin tamamı endüstriyel üretimde derin bilgi birikimine sahip Türk mühendislerden oluşuyor.

Hugo Boss Solutions hem tekstil, hem de tekstil dışı sektörlerden firmalara danışmanlık verir hale geldi ve her geçen yıl büyüyor” diye konuştu.

İŞKUR’la ortak istihdam projesi

İŞKUR ile ortak projeyle çok sayıda kişiye iş imkanı sunduklarını söyleyen Hensch, “Amacımız mesleği olmayan 25 - 35 yaş arası kadınları fabrikamızda 2 ay süreyle eğitime tabi tuttuk” dedi. İŞKUR’un sosyal güvenlik sigortalarını ve maaşlarını ödediğini belirten Hensch şunları söyledi:

“Biz de eğitim, yol ve yemek masraflarını üstlendik. Eğitimi tamamlayan bursiyerlerin yüzde 70’ini Hugo Boss İzmir bünyesinde işe aldık. 1100 kişiyi istihdam ettik.”