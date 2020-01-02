‘Akıllı Hayat’ı iple çekiyorlar!

Zorlu Grubu’nun polyester iplik üreten şirketi Korteks, üretim süreçlerini, ürünlerini ve ticaretini daha ‘akıllı’ hale getirerek büyümeyi planlıyor. Zorlu Holding’in sürdürülebilirlik odaklı ‘Akıllı Hayat 2030’ vizyonu, Korteks’in de bir parçası olduğu Zorlu Tekstil Grubu’nda dönüşüme yol açıyor.



Üretimde endüstri 4.0’ı, ürünlerde inovasyonu, satışta da e-ticaret başta olmak üzere yeni kanallarda büyümeyi amaçlayan Akıllı Hayat 2030 vizyonu ile Zorlu Tekstil Grubu’nun bugün cirosunda 20 payı olan akıllı tekstil ürünlerinde bu oranı yüzde 50’ye ulaştırması hedefleniyor. Zira bu ürün grubunun 2030’da tüm dünyada 3 trilyon dolarlık bir pazara ulaşacağı öngörülüyor.









Ciroyu katlayacak



Zorlu Holding Başkan Yardımcısı Zeki Zorlu, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın ve Korteks Genel Müdürü Barış Mert, Korteks’in Bursa’daki tesislerinde Zorlu Tekstil Grubu’nun gelecek planları ile ilgili bilgi verdiler.



Toplantıda geçen yıl 605 milyon dolar ciro ve 186 milyon dolar ihracat yapan Zorlu Tekstil’in 2020’de 620 milyon dolar ciro ve 200 milyon dolar ihracat hedeflediği bildirildi.



Zorlu Tekstil’in akıllı dönüşüm ile de cirosunu 2025’e kadar ikiye katlamayı planladığı duyuruldu.



İstihdam arttı



Verilen bilgiye göre halen endüstri 3.5 seviyesinde olan üretim teknolojisi, bu dönüşüm tamamlandığında endüstri 4.0’a yükselecek, yani makinelerin birbiriyle konuştuğu, hata payının sıfıra çekildiği bir düzene geçilecek. Şimdi bile prosesin büyük bölümünde böyle... Bununla birlikte robotların işin çoğunu yapmaya başlaması, işçi sayısını azaltmamış. Aksine Korteks bugün, kuruluşundan bu yana en yüksek istihdama ulaşmış. Fabrikada 500’ü beyaz yakalı 2 bin 300 kişi çalışıyor.



‘Eğitimle koşarız, hatta fırlarız’



Zorlu Holding Başkan Yardımcısı Zeki Zorlu için üretim bir yaşam tarzı. “Yeryüzünde en tatlı şey sanayicilik” diye anlatıyor tutkusunu. “80 milyon aş, iş istiyor. Onun için sanayiyi en yüksek yere getirmek asli borcumuz” diyor. Sanayideki bu yükselmenin de eğitimle olacağını düşünüyor. Zeki Zorlu şunları söylüyor:



“İyi eğitilmemiş insan sanayide bir şey yapamaz. Eğitimle koşarız. Aslında koşmak da değil, fırlamamız lazım.”





EKG çeken tişört kesilmeyen eldiven

Zorlu Tekstil’in akıllı ürünlerinden bazıları şöyle:



UV resistant tente: Dış ortamda güneş ışınlarına maruz kaldığında bile mukavemetini koruyor ve rengi solmuyor.



Cut resistant eldiven: Kesik, sıyrık kaynaklı iş kazalarını engelliyor.



Şarj edilebilen LED’li perde: Üzerinde led ışık var. Mobil uygulamayla led ışık farklı modlarda ayarlanabiliyor.



Güç tutuşur perde: NFPA 701 testini geçen yanmaz stor perde.



Kendini temizleyen perde: Perde üzerinde oluşan lekeler gün ışığı veya ortam ışığı ile temizleniyor.



Anti bakteriyel nevresim: Hastane çarşafı ve yastığı gibi alanlarda kullanılıyor.



Uyku analizi yapan alez: Kişiye özel uyku performans raporu oluşturuyor.



EKG ritm takip sistemli tişört: Günlük yaşam aktivitelerini ve elektrofizyolojik sinyal verilerini anlık olarak takip ediyor, veri topluyor, acil durumda sağlık birimlerini uyarıyor.



‘Yerli otoyu kaptırmayız’

Korteks otomotiv ipliği de üretiyor. Bu iplik otomobilin iç kaplamalarında kullanılıyor. Korteks, 2005’te üretmeye başladığı bu ürünü hem yurtiçi pazara veriyor, hem de ihracat yapıyor. Avrupa’da yüzde 15 pazar payı var. Zorlu Grubu’nun Türkiye’nin Otomobili’nin de ‘babayiğitleri’ arasında bulunduğu hatırlatılarak, “Korteks’e bir görev düşer mi?” diye sorulması üzerine Necat Altın, “Doğal olarak bize gelecekler. Yerli otoyu kaptırmayız!’ diyor.