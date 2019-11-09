Alibaba, Bekarlar Günü’nü bekliyor

Geçen yıl 30 milyoar dolarlık satış yapan firma, bu yıl 37 milyar dolarlık satış yapmayı hedefliyor. Alibaba, bu özel gün için otomobilden elektroniğe her şey için ciddi oranda indirim sunuyor. Alibaba, bu yıl 17 bin markanın satış öncesinde canlı yayın yapacağını duyurdu. Alibaba, bu yıl 1 milyon yeni ürünün Bekarlar Günü festivalinde satışa çıkacağını söyledi. Geçen yıla göre de ürün kategorisi sayısında artış var.



