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    09.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Alibaba, Bekarlar Günü’nü bekliyor

    Çinli e-ticaret devi Alibaba, 11 Kasım’daki Bekarlar Günü’nde bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyor.

    Alibaba, Bekarlar Günü’nü bekliyor

    Geçen yıl 30 milyoar dolarlık satış yapan firma, bu yıl 37 milyar dolarlık satış yapmayı hedefliyor. Alibaba, bu özel gün için otomobilden elektroniğe her şey için ciddi oranda indirim sunuyor. Alibaba, bu yıl 17 bin markanın satış öncesinde canlı yayın yapacağını duyurdu. Alibaba, bu yıl 1 milyon yeni ürünün Bekarlar Günü festivalinde satışa çıkacağını söyledi. Geçen yıla göre de ürün kategorisi sayısında artış var.

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