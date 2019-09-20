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    HaberlerEkonomiAlmanya`nın ihracatında negatif trend devam edecek
    20.09.2019 - 07:31 |

    Almanya`nın ihracatında negatif trend devam edecek

    Almanya Maliye Bakanlığı, Almanya`nın ihracatındaki negatif trendin değişeceğine dair bir işaret görünmediğini vurguladı.

    Almanya`nın ihracatında negatif trend devam edecek

    Almanya Maliye Bakanlığı, Alman ekonomisinin yavaşlayan global ekonominin, Brexit ile ilişkili belirsizliklerin ve ihracata zarar veren ticari çatışmaların etkisi ile üçüncü çeyreğe zayıf bir başlangıç yaptığına işaret etti.

    Bakanlık yayınladığı aylık raporda, yurt içi ekonominin zayıflamakta olduğuna ve Federal Çalışma Ofisi'nin işsizlik oranında gelecekte bir artış yaşanacağının işaretlerini gördüğüne de dikkat çekti.

    "Yurt içi ekonomi daha yavaş aktivite sinyalleri veriyor" ifadelerini kullanan Maliye Bakanlığı, "Yeni personel talebi zayıflamaya devam ediyor" dedi.

    Maliye Bakanlığı ayrıca, sanayi üretiminde daralmanın devam etmesini beklediğini ifade ederken, Almanya'nın ihracatındaki negatif trendin değişeceğine dair bir işaret görünmediğini de vurguladı.

    Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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