Almanya`nın ihracatında negatif trend devam edecek

Almanya Maliye Bakanlığı, Alman ekonomisinin yavaşlayan global ekonominin, Brexit ile ilişkili belirsizliklerin ve ihracata zarar veren ticari çatışmaların etkisi ile üçüncü çeyreğe zayıf bir başlangıç yaptığına işaret etti.

Bakanlık yayınladığı aylık raporda, yurt içi ekonominin zayıflamakta olduğuna ve Federal Çalışma Ofisi'nin işsizlik oranında gelecekte bir artış yaşanacağının işaretlerini gördüğüne de dikkat çekti.

"Yurt içi ekonomi daha yavaş aktivite sinyalleri veriyor" ifadelerini kullanan Maliye Bakanlığı, "Yeni personel talebi zayıflamaya devam ediyor" dedi.

Maliye Bakanlığı ayrıca, sanayi üretiminde daralmanın devam etmesini beklediğini ifade ederken, Almanya'nın ihracatındaki negatif trendin değişeceğine dair bir işaret görünmediğini de vurguladı.