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    HaberlerEkonomiAlmanya’da işsizlik oranı değişmedi
    30.09.2019 - 13:51 | | AA

    Almanya’da işsizlik oranı değişmedi

    Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında değişmeyerek yüzde 5 seviyesini korudu.

    Almanya’da işsizlik oranı değişmedi

    Alman Federal İstihdam Ajansı’nın verilerine göre Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 5 seviyesini sürdürdü.

    Açıklamada eylül ayında ülkede toplam işsiz sayısının 10 bin kişi azalarak 2 milyon 276 bine gerilediği kaydedildi.

    Alman Federal İstihdam Ofisi Başkanı Detlef Schele veriye ilişkin olarak ekonomik bozulmanın kısmen işsizlik verirlerine de yansıdığını belirterek, “Fakat toplamda istihdam piyasası hale güçlü görünümde.” ifadesini kullandı.

    Ülkede ağustos ayında perakende satışlar ise aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış gösterdi.

    Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.
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