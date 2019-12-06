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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'da sanayi üretimi azaldı
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    06.12.2019 - 11:55 | | AA

    Almanya'da sanayi üretimi azaldı

    Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve sermaye malları üretiminin zayıf kalmasının etkisiyle ekim ayında bir önceki aya göre hafif artış beklentisine karşın yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

    Almanya'da sanayi üretimi azaldı

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 azalış kaydetti. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,1 artması yönündeydi.

    Sanayi üretimi, Ekim 2018'e göre ise yüzde 5,3'lik daralma yaşadı.

    Veriler, ülkede ekimde önceki aya kıyasla, enerji ve inşaat hariç, sanayi üretiminin yüzde 1,7 azaldığını ortaya koydu.

    Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi yüzde 1, tüketim malları üretimi ise yüzde 0,3 arttı

    Sermaye malı üretimi yüzde 4,4 azalırken sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış, inşaatta da yüzde 2,8 düşüş görüldü.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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