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    HaberlerEkonomiAltın fiyatları ne kadar? Altının gramı ve çeyrek altın fiyatı
    09.10.2019 - 07:38 |

    Altın fiyatları ne kadar? Altının gramı ve çeyrek altın fiyatı

    Altın fiyatları ne kadar? Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Ekim güncel altın fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar? Altının gramı ve çeyrek altın fiyatı

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,19 yükselişle 281,00 liradan işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları güne nasıl başladı?

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GRAM ALTIN FİYATI - ALIŞ: 282,46 SATIŞ: 282,53

    ÇEYREK ALTIN FİYATI - ALIŞ: 448,97 SATIŞ: 459,14

    CUMHURİYET ALTIN FİYATI - ALIŞ: 1.860 SATIŞ: 1.888

    Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildiYalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.Yalova açıklarında saat 19.52'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
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