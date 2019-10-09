09.10.2019 - 07:38 |
Altın fiyatları ne kadar? Altının gramı ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları ne kadar? Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Ekim güncel altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,19 yükselişle 281,00 liradan işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları güne nasıl başladı?
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GRAM ALTIN FİYATI - ALIŞ: 282,46 SATIŞ: 282,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI - ALIŞ: 448,97 SATIŞ: 459,14
CUMHURİYET ALTIN FİYATI - ALIŞ: 1.860 SATIŞ: 1.888
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