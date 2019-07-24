Aston Martin satış tahminini düşürdü

Mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl 7100-7300 arasında araç satacağı tahmininde bulunan Aston Martin, bugün yaptığı açıklama ile satış beklentisini 6300 adede indirdi.

Aston Martin hisseleri Londra Borsası'nda yüzde 20 civarında değer kaybetti,.