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    HaberlerEkonomiAston Martin satış tahminini düşürdü
    24.07.2019 - 11:15

    Aston Martin satış tahminini düşürdü

    İngiliz lüks spor otomobil imalatçısı Aston Martin, 2019 yılının tamamı için öngördüğü satış adedini düşürdü.

    Aston Martin satış tahminini düşürdü

    Mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl 7100-7300 arasında araç satacağı tahmininde bulunan Aston Martin, bugün yaptığı açıklama ile satış beklentisini 6300 adede indirdi.

    Aston Martin hisseleri Londra Borsası'nda yüzde 20 civarında değer kaybetti,.

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