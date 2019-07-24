24.07.2019 - 11:15
Aston Martin satış tahminini düşürdü
İngiliz lüks spor otomobil imalatçısı Aston Martin, 2019 yılının tamamı için öngördüğü satış adedini düşürdü.
Mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl 7100-7300 arasında araç satacağı tahmininde bulunan Aston Martin, bugün yaptığı açıklama ile satış beklentisini 6300 adede indirdi.
Aston Martin hisseleri Londra Borsası'nda yüzde 20 civarında değer kaybetti,.
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