Avrupalı ‘metalcilerin’ yönetimine Türk üye

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, CEEMET’teki yeni görevle beraber, Türk metal sanayisinin uluslararası alandaki yön gösterici misyonunu ileriye taşıyacağını vurguladı.

Merkezi Brüksel’de bulunan CEEMET, yaklaşık 35 milyon kişiye istihdam sağlayan 200 bin işletmeyi temsil ediyor. 1962’de WEM (Western European Metal Trades Employers Association) adıyla kurulan ve 2004’te mevcut ismini alan CEEMET’in faaliyet yürüttüğü metal, mühendislik ve teknoloji bazlı sektörler, istihdam düzeyi ve katma değer açısından Avrupa’nın en büyük sanayi gücü... AB düzeyinde resmi olarak tanınan sektörel sosyal ortak statüsüne sahip olan CEEMET, metal ve imalat sanayisindeki diğer oluşumlarla da koordineli çalışmalar gerçekleştiriyor.