Ayvalık zeytinyağı AB tescili yolunda

Ayvalık, bu yıl zeytin hasat sezonunu dev bir festival ile kutladı. Türkiye’nin hatta dünyanın çeşitli bölgelerinden turistler Ayvalık ve komşu ilçelerinin her otelini, her restoranını doldurdu.

Merkez Ayvalık dışında Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı, Cunda ve Yeni Mahalle 5 gün boyunca gece gündüz etkinliklerin adresi oldu. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, bir taraftan şenliği tüm şehre yayıp halkla buluştururken, diğer yandan coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağı konusunda hassasiyet oluşturmak hedefiyle bu yıl 15’inci kez hayata geçirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Ticaret Odası tarafından dört koldan yapılan yoğun çalışmalarla 25 - 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivalin binlerce kişiyi ağırladığı ifade edildi.

Ambalajlı satış

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, şehrin esnafından iş dünyasına kadar festivalde buluşarak, binlerce kişiye ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Büyükçıvgın, “Amacımız, coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağı için Avrupa Birliği (AB) tescili almaya götürecek yolda bilinç ve hassasiyet oluşturmaktı. Bunu kamuoyu nezdinde iyi bir noktaya getirdik. Bu sayede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen AB tescili alabilecek coğrafi ürünler listesine Ayvalık zeytinyağı da girdi. AB bu listeyi 20 ürünle sınırlandırdığı için bu listeye girebilmek de çok önemliydi. Bu 20 ürün için mayıs ayında başvuru yapılacak” bilgisini verdi.

Hasat yürüyüşü, konserler, yarışmalar, sergiler ve daha birçok kültürel ve sportif faaliyetleri ziyaretçilerle buluşturan festival boyunca, Ayvalık zeytin ve zeytinyağının değerini tanıtmak amacıyla panel ve toplantılar da düzenlendi.

‘Ayvalık zeytinyağını AB tescilleyecek, dünya tüketecek’ başlıklı panelde zeytinyağı sektörünün üreticisinden markalarına kadar önde gelen isimleriyle görüş alışverişinde bulunulduğunu anlatan Büyükçıvgın, şöyle devam etti:

“AB belgesi tüm dünyanın tandığı bir referanstır. Coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağına AB tescili alarak, zeytinyağımızın öncelikle Avrupa ve dünya pazarlarında markalı ve ambalajlı satış serbestisi alması hedefiyle çalışıyoruz. Bununla birlikte satış kotalarının kaldırılarak, tıpkı bir AB ülkesinden çıkmış gibi Avrupa’da marketlerde, tüm markalarımızın ambalajlı satışının önü açılacak.”

‘Tağşiş yasası çözer’

Tüm gıda ürünlerinde tağşişin önlenmesine dair yeni yasa çalışmasıyla tağşiş konusunda kökten bir çözüm üretileceği bilgisini veren Büyükçıvgın, konuyla ilgili kararlı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Zeytinyağı gibi özel nitelikli ürünlerde taklit ve tağşişin yoğun olduğunu ve mücadeleye devam ettiklerini belirten Büyükçıvgın, “Tağşiş konusunda, düşük prim konusunda, coğrafi işaretli ürünlerin desteklenmesi anlamında çalışmayı sürdürüyoruz. Gelecek yıl meyvelerini toplarız” diye konuştu.

‘Tadı bizim toprağa has’

5 günlük Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin önemli ayaklarından birini de tüm zeytinyağı üreticilerinin tüketiciyle buluştuğu ‘zeytinyağı pazarı’ oluşturdu. Pazarda butik ve büyük üretici markaların ürünlerinin tadımı, satışı yapıldı.

4 nesildir zeytinyağı üreticisi olan Sabuncugil Ailesi de burada erken hasat ürünlerini ziyaretçilere sergiledi. Deniz Sabuncugil, aynı zamanda festivalin komitesinde de yer alırken, tüm şehrin sahiplendiği festivalin bu yıl daha geniş kitlelere ulaştığını dile getirdi.

Sabuncugil, “İlk defa şenlikten festival havasına dönüştürmek istedik. Hem katılım, hem etkinlikler çok yoğun ve güzel oldu. Ayvalık zeytinyağını anlatmakla olmuyor. Tadını, değerini, kendisini anlamak için festival çok önemli bir buluşma ortamı oldu. Tüketiciler artık zeytinyağı konusunda bilinçleniyor. Biz de coğrafi işaret bandrolünü sıkı takip ederek, iyi ürün konusundaki bilinçlenmeyi destekliyoruz. Asırlık ağaçlarımızla zeytinyağımızın tadı topraklarımıza hastır. Üreticiler yaptıkları satışlardan da çok memnun oldu” dedi.

1000 yılı harmanlıyor

Ayvalık’ın yıllık zeytinyağı üretimi 6 bin ton. Bölgenin üretim miktarından daha çok, eski ağaçlarının zeytinyağına kattığı ‘asırlık tat’ önemli bir değer oluşturuyor.

Mustafa Büyükçıvgın, “Zeytin ağacı yaşlanmaz, her dalı yeni ağaç oluşturur, kökü ise topraktan binlerce yıl önce aldığı habitatı bugüne taşır. O yüzden ağaçlarımız en kaliteli zeytinyağı üretimi için gerekli, topraktaki katmanlara kökleri vasıtasıyla ulaşıyor. 2 milyon 200 bin ağacımızın 2 milyonu eski ağaçtır. 81’i ise tescilli anıt ağaç. Bu ağaçların tamamı bin yaşın üzerindedir” dedi.