Bakan Albayrak: Gece gündüz demeden çalışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye için Değişim Başlıyor” programlarımızın 7. durağı Erzurum oldu.

Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelini, bir daha kesintiye uğramayacak şekilde harekete geçirmek için, sanayicimiz, esnafımız, çiftçimiz ve üreticimizle kenetlenecek, gece gündüz demeden çalışacağız.