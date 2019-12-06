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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Gece gündüz demeden çalışacağız
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    06.12.2019 - 15:28 |

    Bakan Albayrak: Gece gündüz demeden çalışacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelini, bir daha kesintiye uğramayacak şekilde harekete geçirmek için, sanayicimiz, esnafımız, çiftçimiz ve üreticimizle kenetlenecek, gece gündüz demeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak: Gece gündüz demeden çalışacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye için Değişim Başlıyor” programlarımızın 7. durağı Erzurum oldu.

    Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelini, bir daha kesintiye uğramayacak şekilde harekete geçirmek için, sanayicimiz, esnafımız, çiftçimiz ve üreticimizle kenetlenecek, gece gündüz demeden çalışacağız.

    Bakan Albayrak: Gece gündüz demeden çalışacağız

      Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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