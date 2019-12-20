Bakan Pakdemirli: Emek çalanlara müsaade etmeyeceğim

Pakdemirli, kentteki bir otelde düzenlenen Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana makamdan çok sahada olduğunu söyledi.

Her fırsatta sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Pakdemirli, 18 ayda 60'dan fazla ili ziyaret ettiğini, 162 programa katıldığını anlattı.

Bu süreçte gördüklerinin kendisini "rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir bir tarım ve üretim modeli" hedefine kilitlediğini dile getiren Pakdemirli, bu modeli Gümüşhane'de ete kemiğe büründürmek için kente geldiklerini ifade etti.

Bakan Pakdemirli, Gümüşhane'nin, pestili, kömesi, boranisi, ketesi, gendime çorbası ve gendime pilavı ile armutu, dutu, eriği, fiği, kuşburnu, vişnesi, cevizi ve özellikle arıcılık ürünleriyle Türkiye tarım ve gıdasına omuz veren bir şehir olduğunu söyledi.

Pakdemirli, "Geçtiğimiz günlerde Tarım Orman Şurası'nı düzenleyerek değerli fikirlerinize müracaat ettik. İnşallah şura sayesinde 5 yıllık planımız, 25 yıla ışık tutacak ve inşallah geleceğin tarımını da hep birlikte yazıyor olacağız. Ocak ayının son haftasında, şura kararlarından hareketle, su odaklı planlama, sözleşmeli üretim, üretici örgütleri, gıdada taklit ve tağşiş gibi önceliklerle birlikte yol haritamızı sizlerle paylaşmış olacağız." diye konuştu.

"Gümüşhane'ye 17 yılda 210 milyon lira tarımsal destek verdik"

Gümüşhane'ye son 17 yılda, 210 milyon lira tarımsal destek verdiklerini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Genç Çiftçi Projemiz ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile makine ekipman desteğiyle Gümüşhaneli çiftçimizin, üreticimizin emeğine katkıda bulunduk ve buna devam edeceğiz. Son 17 yılda Gümüşhane'ye 26,2 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik, 140 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Verdiğimiz bütün bu destekler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde 56 milyon lira olan bitkisel üretim değerini de 17 yılda sizler 5,6 kat artırdınız, yani üretimi 6'ya katladınız. 83 milyon lira olan hayvansal üretim değeri de 17 yılda 7,6 kat arttı."

Pakdemirli, bakanlığın desteklerden faydalanan çiftçilere ilişkin bilgi verirken de şunları söyledi:

"Mesela, Genç Çiftçi Projesi kapsamında verdiğimiz destek, hibe ve teşviklerle, 2016'da Susuz köyünden Sultan Polat kardeşimiz 6 adet büyükbaş hayvan aldı. Hayvan sayısını 3 yıl içinde 25'e çıkardı. Böylece hem ev ekonomisine katkı sağladı hem de iki çocuğunun eğitim masraflarını karşıladı. Yani Sultan kardeşimiz, sadece evinin değil işinin de sultanı oldu. İşte biz buna, 'kadın yetişirse her şey yetişir.' diyoruz. Hakan Demirci kardeşimizin hayallerine de Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek olduk. Hakan, daha önce taksiciydi, rızkının derdinde çalışkan bir kardeşimizdi. 2 yıl önce 37 küçükbaş hayvan alması için destek olduk. Hakan bu işi hobi olarak yapmadı, ciddiye aldı, besiciliği hedefledi. Şimdi haberini aldık, sayıyı 295'e çıkarmış. Hedefi ise 500. Bir diğer girişimcimiz de Abdulbaki Kara, 2017 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Seydi Baba köyünde kırsal turizm tesisi yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuru yaptı. Biz de kendilerine destek olduk. Şimdi Şiran ilçesine toplamda 2 milyon lira yatırım kazandıran şirket, hali hazırda 25 kişilik istihdam oluşmasını sağladı."

Gümüşhane'de orman ve su alanında son 17 yılda toplam 2,6 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Pakdemirli, bu yatırımlarla hizmete aldıkları içme suyu tesisleriyle Gümüşhanelilere can suyu olduklarını ifade etti.

Pakdemirli, kentte 16 baraj, 3 gölet ve 9 sulama tesisiyle 117 bin dekar mümbit araziyi suyla buluşturduklarını, böylece 56 milyon lira tutarında zirai gelir artışı sağladıklarını, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla da 41 taşkın koruma tesisini inşa ederek 36 yerleşim yeri ve 5 bin 540 dekar araziyi taşkınlardan koruduklarını anlattı.

"Gıdada taklit ve tağşiş konusunda para cezaları artırılmalı"

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş konusuna değinen Pakdemirli, "Bal, gerek fiyatı gerekse üretim ve tüketim miktarları dikkate alındığında, tağşiş ve taklit yapılan gıdalar arasında ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

2020'de Bal Çalıştayı düzenleyeceklerini, bu programda arıcılık ve bal sektörünü tümüyle ele alacaklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle bal taklit ve tağşiş laboratuvarları altyapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık bile. Bütçe görüşmelerimiz sırasında Gazi Meclisimizde de dile getirdim, son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğim. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim, Tarım ve Orman Bakanınız olduğum sürece hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermedik. Bu konu çok çarpıtılıyor. Hiçbir zaman da izin vermeyeceğiz. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi asla yapmayacağız ve yaptırmayacağız."

Pakdemirli, "Pazartesi günü bütçeyi nihayete erdirdik. Birçok bütçe kalemi ya aynı kaldı ya da çok az bir miktar yükseldi. Birçok bakanlığın bütçesi aynı ancak biz, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, 2020 yılı tarımsal desteklemelerimizi, bir önceki yıla göre yüzde 36 artırdık. Böylece toplam bütçemizin yüzde 54,5'ini, yani 22 milyar lirasını tarımsal desteklemelere ayırmış olduk." dedi.

Pakdemirli, "Her bölgenin arıcılık kapasiteleri ölçüsünde, sistem üzerinden arıcıların konaklama talepleri alınarak takibi yapılacak." dedi.

Pakdemirli, kentteki bir otelde düzenlenen Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, 350 bin dekar alanda çalışma yaparak 14,4 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Türkiye'de 11 Kasım'da adeta milletin kampanyası haline gelen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Gümüşhane'de 34 lokasyonda 66 bin 333 fidan dikildiğini belirten Pakdemirli, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz etti.

Pakdemirli, orman köylerinde yaşayan 2 bin 255 aileye 24 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladıklarını, 5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi kapsamında da 53 köyde 136 bin gelir getirici tür fidan diktiklerini anlattı.

Arıcılığı geliştirmek ve verimi artırmak maksadıyla da Gümüşhane'de 4 bal ormanı tesis ettiklerini söyleyen Pakdemirli, bu sayede bal üretiminde yüzde 50'ye yakın artış ve arıcılara yıllık ortalama 4,5 milyon lira ilave gelir sağladıklarını belirtti.

Pakdemirli, vatandaşları Gümüşhane'nin eşsiz tabiatı ve doğa harikalarıyla buluşturmak amacıyla 5 alanı tabiat parkı ilan ettiklerini dile getirerek, "Köse Tabiat Parkı alan düzenlemesi, Limni Gölü Tabiat Parkı Seyir Terası ve altyapı tesisleri, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı altyapı çalışmaları ile Artabel Gölleri Tabiat Parkı üstyapı çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması için toplam 19 Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurduk." diye konuştu.

Gümüşhane'ye müjde

Gümüşhane'nin sıkıntılarını bildiklerini söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Her zaman gelemesek de her zaman göremesek de Gümüşhane bizim Gümüşhanemizdir. O zaman müjdelerimize başlayalım; Kelkit ilçemizde 536 bin metrekare alanda Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesini kuruyoruz. Bu alanda 124 işletme faaliyet gösterecek. Bu işletmelerde 7 bin 850 büyükbaş besi hayvanı yetiştirilecek, bölgenin ve civar illerin et ihtiyacının büyük kısmı karşılanacak, ayrıca bölgede yem fabrikası, et entegre tesisi ve biyogaz tesisleri kurulacak, 140 milyon lira yatırım yapılacak. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu projeyle 750 kişiye istihdam sağlanacak. Bugün de bu projemizin tarafımdan tüzel kişiliğinin onaylanacağının müjdesini vermek istiyorum. Bu projemizin, Doğu Karadeniz Bölgesi et üretiminin can damarı olacağına inancım tamdır."

Bakan Pakdemirli, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında 2020 yılı başvurularının 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihlerinde alınacağını, koç-teke alımı ile ahır-ağıl yapımı için müracaatların yapılabileceğini dile getirdi.

Küçük aile işletmelerine düve alım desteğini 41 ilden 81 ile yaygınlaştırdıklarını, yüzde 30 olan hibe oranını da yüzde 40'a çıkardıklarını anlatan Pakdemirli, böylece Gümüşhane'de, 1 ila 10 büyükbaş hayvana sahip küçük aile işletmelerini maksimum seviyede destekleyeceklerini söyledi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2023 yılı hedeflerimiz arasında bulunan, nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına ulaşmak için bir önceki yılın kuzu-oğlaklarından anaç vasfına ulaşan hayvanlarla sürüsünü büyüten yetiştiricilere hayvan başına 100 lira destekleme ödemesi yapacağız. Gümüşhane'de potansiyel var. Tabiat, Gümüşhane'nin içinde bulunduğu koşullar küçükbaş için çok uygun, küçükbaşı mutlaka Gümüşhane'de geliştirmemiz lazım. Küçükbaş hayvanlara yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü çalışmaları hazırlanarak 2019 yılında destekleme kapsamına alınmıştır. Hazırlanan ıslah programıyla kayıtlar tutulmaya başlanacak. Sisteme kayıtlı yetiştiricilere koyun-keçi başına 100 lira, ayrıca bu işletmelerde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira ödeme yapacağız."

Mera var, çoban yok

Gümüşhane'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için yeterli mera varlığı olduğunu ama çoban bulunamadığını söyleyen Pakdemirli, "Çobanlık mesleğinin cazip hale getirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 2014 yılından itibaren çoban istihdam desteğini uygulamaya koyduk. Sertifika sahibi ve 5 ay SGK primlerini yatıran çobanlarımıza işletme başına 5 bin lira destek veriyoruz." diye konuştu.

Gezginci arıcıların konaklama konusunda yaşanan sorunları da yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, "Konaklamaların sistemli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bakanlığımız Arıcılık Kayıt Sistemi altında Arı Konaklama Sistemi oluşturuluyor. Böylece her bölgenin arıcılık kapasiteleri ölçüsünde sistem üzerinden arıcıların konaklama talepleri alınarak takibi yapılacak." dedi.

Pakdemirli, 2020 yılında 900 adet kovan ve 1500 adet polen tuzağı dağıtımı yapacaklarını, 35 olan organik arıcı sayısını da desteklerle 50'ye çıkaracaklarını bildirdi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in kendilerinden bir talebi olduğunu belirten Pakdemirli, bu kapsamda kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Sarıköprü mevkisinde keson kuyu içme suyu arama çalışmalarının yapılması talimatını verdiğini ifade etti.

Pakdemirli, şehrin ortasından geçen Harşit Çayı'nın ıslahını bitirerek bir gerdanlık gibi süsleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali Kamuran Taşbilek, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Ercan Çimen, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş da katıldı.