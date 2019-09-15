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    HaberlerEkonomiBakan Pekcan'dan Ahilik Haftası mesajı
    15.09.2019 - 14:41 | | AA

    Bakan Pekcan'dan Ahilik Haftası mesajı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milli birlik ve beraberliğimizin her zaman en büyük teminatlarından birisi olan ahilik kültürü, ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren başta Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliğindedir." ifadesini kullandı.

    Bakan Pekcan'dan Ahilik Haftası mesajı

    Pekcan, yazılı açıklamasında, 32. Ahilik Haftası'na ilişkin kutlama mesajı yayımladı.

    Ahiliğin, Türk-İslam tarihinde önemli yeri olduğunu belirten Pekcan, ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavramın asırlar önce Anadolu topraklarında "ahilik teşkilatı" çatısı altında hayata geçirildiğine dikkati çekti.

    Pekcan, ahiliğin iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi güzel meziyetlerin birleştiği bir kültür olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Milli birlik ve beraberliğimizin her zaman en büyük teminatlarından birisi olan ahilik kültürü, ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren başta Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliğindedir. Bu yıl 16-22 Eylül tarihlerinde 32'ncisini kutladığımız Ahilik Haftası ile ahilik kültürümüz yeniden tazelenecek, ticari hayatımızın temelinde yer alan bu kültür ile kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımız yeniden pekişecektir. Ticaret ve ekonomi alanında esnaf ve sanatkarımıza olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da halkımıza yol gösterici olan ahilik, 2023 ve 2053 hedeflerimize öncülük edecektir."

    Ruhsar Pekcan, ahilik etkinliklerinin birlik, beraberlik, kardeşlik ve tüm insanlığa güzellikler getirmesi dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

    "Ahilik teşkilatının kurucusu gönül adamı Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum."

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