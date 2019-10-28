Bakan Pekcan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in sözün millette olduğunun nihai beyanı ve milletin bağımsızlığıyla hürriyetinden hiçbir koşulda ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet'in demokrasi ve kalkınmaya en uygun ortamı sağladığını ve bu yolda Türkiye'nin takdire şayan mesafeler kat ettiğini vurgulayan Pekcan, "96 yıldır ilerleyişini sürdüren Türkiye'miz bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer almakta, bölgesine ve dünyaya umut olmaya devam etmektedir. Ülkemize, ekonomimize ve istikrarımıza yönelik saldırılara boyun eğmeden Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına atfettiğimiz 2023 hedeflerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye'yi yüksek gelirli, müreffeh, kalkınmış ülkeler statüsüne taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, küresel ekonomideki daralmaya ve bölgesinde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen elde ettiği ticari ve ekonomik başarılarla kayda değer bir performans sergilemektedir. Türkiye'yi dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline getirme hedefiyle durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."