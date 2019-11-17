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    HaberlerEkonomi HaberleriBakan Turhan açıkladı! 7 gün 24 saat sıkı takip
    17.11.2019 - 11:29 | | AA

    Bakan Turhan açıkladı! 7 gün 24 saat sıkı takip

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) açılan Karla Mücadele Merkezi'nde 68 bin 254 kilometrelik yol ağının kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip edildiğini bildirdi.

    Bakan Turhan açıkladı! 7 gün 24 saat sıkı takip

    Turhan, AA muhabirine, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi  verdi.

    Kış mevsiminde vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapmaları  için yurt genelinde, kar ve buzla mücadele çalışmaları yapıldığını anlatan  Turhan, yolların önem dereceleri, fiziki durumu, trafik hacmine göre her yıl "Kış  Programı Haritası" hazırlanarak, Jandarma ve Emniyet birimleri ile paylaşıldığını  söyledi.

    Turhan, 9 bin 735 iş makinesinin 5 bin 750'sinde araç takip sistemi,  250'sinde de kamera bulunduğunu ifade ederek, "Araç takip sistemi sayesinde iş  makinelerinde karla mücadele çalışmaları sırasında bir arıza yaşanması durumunda  hemen müdahalede edilerek, takviye ekip gönderiliyor. Karayolları Genel  Müdürlüğünce açılan Karla Mücadele Merkezi'nde 68 bin 254 kilometrelik yol ağı,  kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip ediliyor. Karla mücadele  kapsamında bu yıl 432 merkezden 12 bin 146 personelin görev yapacak." diye  konuştu.

    Sürücülerin mevsim şartlarına uygun hareket etmemesi durumunda  yolların kapanmasına neden olduğunu vurgulayan Turhan, benzer sıkıntıların  yaşanmaması için trafik kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyardı.

    "ALO 159 HATTI 7/24 ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR"

    Bakan Turhan, kara yolları hakkında bilgi alınabilecek "Alo 159"  hattının 7 gün 24 saat hizmette olduğunu dile getirdi.

    Yollarda araçların kaymasını önlemek için yaklaşık 419 bin 757 ton  tuz, 371 bin 148 metreküp tuz agregası (kum ve çakıl karışımı), 4 bin 12 ton  kimyasal çözücü ve 100 ton ürenin depolandığını aktaran Turhan, her duruma karşı  hazırlı olmak için gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çekti.

    Turhan, trafik akışının yoğun olduğu Bolu Dağı Tüneli ile 15 Temmuz  Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine yerleştirilen sabit kameralar  sayesinde, buraların merkezden canlı olarak izlendiğini kaydetti.

    "KAPATILAN YOLA GİRMEK İÇİN ISRARCI OLUNMAMALI"

    Araçlara kış lastiği takılmasının öneminde değinen Turhan, emniyet  kemeri konusunda da duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

    Turhan, kış mevsiminde seyahate çıkmadan güzergahtaki yol ve hava  durumu hakkında bilgi alınması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz olmalı. Olumsuz durumlar  düşünülerek araçların yakıtları dolu tutulmalı, yedek gıda ve kış koşullarına  uygun kıyafetler bulundurulmalı. Aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme  olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan  yol kesimlerinde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araç sahipleri  bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalı."

    Bakan Turhan, karla mücadele araçlarının, tipi nedeniyle kapanan veya  kayarak yolu kapatan araçlara ulaşabilmeleri için sürücülerin özellikle sol  şeridi boş bırakması gerektiğini belirterek, "Mücadele araçları görüldüğü zaman  fazla yaklaşılmaması ve sollama yapılmaması gerekli, yola serpilen tuz veya  agreganın araca zarar verebileceği de unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

    Araçların hızının yük, görüş, yol ve hava durumuna göre ayarlanması  gerektiğine dikkati çeken Turhan, sürücülerin araç takip mesafesini artırması,  trafik işaret ve işaretçilerine uyması, şerit ihlali yapılmaması ve buzlanma olan  kesimlerde, çok daha tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi. Hava, yol, araç ve  psikolojik durumlar dikkate alınarak, yorgun ve uykusuz yola çıkılmamasını öneren  Turhan, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme, sigara içme gibi dikkat  dağıtıcı davranışlardan kaçınılması ve görevlilerin ikazlarına uyulmasının altını  çizdi.

    "HAVALİMANLARI DA KIŞA HAZIR"

    Turhan, havalimanlarındaki hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini  vurgulayarak, "Havalimanlarında karla mücadele hizmetleri kapsamında 304 özel  maksatlı araç kullanılacak. Ayrıca kar mücadele hizmetleri konusunda eğitimli ve  deneyimli yaklaşık 700 personel görev yapacak. Karla mücadele hizmetlerinde  kullanılmak üzere havalimanlarında bin 730 ton 'de-icing' sıvı malzemenin 

    Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nda, 26 çekerli tip kombine kar  mücadele, 15 kompakt tip kombine kar mücadele, 8 kar püskürtme (rotatif), 28 kar  küreme ve "de-icing" sıvı serpme aracının burada hizmet vereceğini kaydetti.  Ayrıca, 18 uçak ve köprü altı "FOD" ve kar temizleme aracı ile 3 pist frenleme  ölçüm cihazının bulunduğunu ifade eden Turhan, havalimanı işletmecisi İGA  tarafından 900 ton "de-icing" sıvı malzeme sipariş edildiğini bildirdi.

    Atatürk Havalimanı'nda karla mücadelenin 19 özel maksatlı araç ve  yaklaşık 100 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeliyle  gerçekleştirildiğini ifade eden Turhan, 205 ton da "de-icing" sıvı malzemenin  hazır tutulduğunu aktardı.

    "YHT SETLERİ, DİZEL LOKOMOTİF VE TREN DİZİLERİ HAZIR BULUNDURULACAK"

    Turhan, kışın demir yolu hatlarının sürekli açık tutulması için 24  saat esasına göre tüm personelin teyakkuzda olacağını da dile getirerek, "Ağır  kış şartlarının hüküm sürdüğü doğu bölgeleri ile yüksek hızlı demir yolu hattı  için Konya'da kar küreme araçları ve ekibi hazır bekletilecek. Gerektiğinde  yüksek hızlı trenlerin seyir hızı düşürülecek." dedi.

    Turhan, yüksek hızlı tren işletmeciliğinde yaşanabilecek  olumsuzluklara karşı yedek YHT setleri, dizel lokomotif ve tren dizilerinin de  hazır bulundurulacağını kaydetti.

     

     

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