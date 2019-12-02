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    Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Varank'tan büyüme rakamlarına ilişkin açıklama
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    02.12.2019 - 12:38 | | AA

    Bakan Varank'tan büyüme rakamlarına ilişkin açıklama

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyümenin yakalandığını kaydetti.

    Bakan Varank'tan büyüme rakamlarına ilişkin açıklama

    Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yılın üçüncü  çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

    İç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9’luk büyüme  yakalandığını belirten Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı  ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var  gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

     

     

     

     

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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