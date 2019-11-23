Balıkçıya uydu takibi trole ağır ceza geldi

Yasayla balıkçılara uydu takibi getirilirken, trolle avlananlara binlerce liralık ceza verilecek. Yürürlüğe giren yasa özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

Kaynakların korunması için su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine sokulması izne tabi.



Akarsu üzerinde baraj gibi su yapılarında su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi yapılması zorunlu olacak. Balık geçitlerinin işlevsiz olacağının

anlaşılması halinde balık geçidi dışında farklı göç yapıları, asansörle taşıma veya yapay ortamda üretilip kaynağa bırakma gibi tedbirler alınacak.



Tekneye el konulur

Dinamit ve benzeri patlayıcı madde, öldürücü veya uyuşturucu madde, sönmemiş kireç ve bakanlığın müsaadesi alınmaksızın elektrik ve hava tazyiki ile elde edilen su ürünleri ve iç sular, Marmara Denizi, İstanbul ile Çanakkale boğazlarında her çeşit trolle istihsal edilen su ürünlerine el konulup mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Ruhsat tezkeresini almadan gırgır ağları veya orta su trolü ya da dip trolü, algama gibi dip sürütme av araçları kullanılarak ya da dalarak ticari avcılık yapılması halinde istihsal vasıtalarına, diğer av vasıtaları ile avcılık yapılması halinde ise ilk tespitte gemi hariç istihsal vasıtalarına, kabahatin tekrarı halinde ise istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek.



İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli aydınlatma hariç, ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası var.

Dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 7 bin lira idari para cezası verilecek.

Göle pirana bırakana ceza

Doğal göllere, akarsulara ve denizlere yabancı tür canlıları (pirana, Amerikan veya Avrupa levreği, çim sazanı, havuz sazanı gibi) izinsiz bırakanlara, bu kişi gerçek kişi ise 10 bin lira, kurumsal ise 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.



Mevsime, büyüklüğe dikkat...



Zamanlar, mevsimler, cins, irilik, ağırlık, büyüklük itibarıyla istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa olsun yasak edilen su ürünlerini nakledenlere, satanlara 500 bin lira, imalatta kullananlara, muhafaza edenlere ve ihraç edenlere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerinin elde edilmesi ve izlenmesi amacıyla gemilerde ve yetiştiricilik tesislerinde bulundurulması istenen sistem ve cihazların bakanlıkça belirlenen özelliklere uygun ve işler durumda olması zorunlu olacak.