Bitcoin’in arkasında kim var?

2008’den günümüze gelen kripto para dünyasının en güçlü ve ilk para birimi. Satoshi Nakamoto takma ismini kullanan bir kişinin öncülüğünde hayata geçtiği biliniyor. Bu para birimi hiçbir kurum ya da kuruluş tarafından kontrol edilemiyor.

Günümüzde bazı para birimleri altın veya gümüş esasına dayanır ancak bitcoin tamamen matematik esaslı ve bitcoin üretmek için birbirini takip eden belirli matematiksel formüllerin çözülmesi gerekiyor.

Bunlar bitcoin hakkında bildiklerimiz ancak dönem dönem bitcoin’le ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Son olarak ABD’li ünlü teknoloji dergisi Wired, bitcoin’in uluslararası bir uyuşturucu satıcısı tarafından yaratılmış olabileceğine dair bir hayli geniş araştırma yayınladı. Makaleye göre, global bir uyuşturucu imparatorluğu kuran Güney Afrikalı programcı Paul Calder Le Roux, bitcoin’in yaratıcısı olarak bilinen Satoshi Nakamoto olabilir.

Haberi 5 yılda yazdı

Wired muhabiri Evan Ratliff, 5 yıldır Le Roux’u araştırıyor. Uyuşturucu sattığı, para akladığı ülkeleri ziyaret etmiş. Filipinler’in başkenti Manila’nın arka sokaklarında eski çalışanlarıyla görüşmüş. Yüzlerce röportaj yapmış.

Geniş yazısında Le Roux’un, bitcoin’in arkasındaki gizli isim olduğuyla ilgili gizli bir teori ürettiğini anlatıyor. Kuzeniyle de yazışmış ancak kendi teorisini destekleyecek bir delil bulamamış. Satoshi, 2011 yılında kripto para dünyasını terketti. Ancak 2009 yılından beri para biriminin başlangıcında elde ettiği değer 10 milyar dolara yaklaşıyor. Pek çok kere Satoshi’nin arkasındaki gerçek ismi bulmak için teşebbüsler oldu ama sonuçsuz kaldı.

Değeri 12 bin dolara yaklaştı

Bitcoin’in 11.500 dolar sınırını geçmesine paralel olarak dünyada piyasa hacmi son 24 saatte 19 milyar dolara denk gelen yüzde 6.6 artışla 305 milyar 670 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 876 milyon dolar olarak hesaplandı. Dünyada 2 bin 420 tane kripto para birimi bulunuyor. Piyasanın en yüksek hacimli 100 para birimi arasında en yüksek payı bitcoin alıyor.

Gizemli ilişkileri araştırdı

Yazıda şu iddialara yer veriliyor: “Le Roux’la ilgili ABD Florida’da milyar dolarlık bir dava açıldı. Davada davalı olarak Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright yer aldı. Bu kişinin Satoshi Nakamoto olabileceğini yine Wired iddia etmişti. Ancak daha sonra Wright kendisinin o kişi olduğunu iddia etse de buna inanılmadı. 2018 yılında Wright’ın arkadaşı Dave Kleiman’ın kardeşi Ira Kleiman tarafından Wright’la ilgili dava açıldı.

Ira Kleiman, kardeşi ve Wright’ın beraber yüzlerce binlerce bitcoin işlemi yaptığını iddia etti. Kleiman’ın ölümü üzerine Wright bütün hisseleri kendi üzerine aldı.”

Bu süreçte Le Roux’un Satoshi olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı. Wired’a göre, Craig Wright Le Roux’u tanıyordu. Bitcoin’in arkasında bu isim vardı ve belki de onunla işbirliği içindeydi. 2015’de Le Roux, ABD’de gözaltında tutulurken Wright kendini Satoshi olarak konumladı. O ve Calvin Ayre, Satoshi/Le Roux’un sakladığı orijinal bitcoinlerin şifresini kırmak için çalıştı. Le Roux konusunda kitap yazacak kadar bilgisi olan Wired muhabiri bir hayli uzun olan araştırma yazısında bu kişinin bitcoin’in yaratıcısı Satoshi olabileceği konusunda delilleriyle birlikte ciddi iddialarına yer veriyor...