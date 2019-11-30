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    30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Black Friday çılgınlığı

    Dünyada ve Türkiye’de Black Friday çılgınlığı yaşandı. Türkiye’de bir haftaya yayılan ve asıl günü 29 Kasım olan Black Friday’de uzun kuyruklar oluştu.

    Black Friday çılgınlığı

    Hem mağazalarda hem de e-ticaret tarafında yüzde 80’e varan oranlarda indirimlerin yaşandığı bu özel gün adeta alışveriş festivaline dönüştü. Özel indirimler sunan markalarda geceden sıraya giren vatandaşların olduğu görüldü. Black Friday çılgınlığı en çok doğum yeri olan Amerika’da yaşanıyor. Tüketiciler geceden sıraya girerek çok büyük indirimler uygulanan ürünleri almak için yarışıyor.

    Ülkemizde Black Friday’de satış hacmi her yıl katlanarak artıyor. 2018’de Black Friday’de, Türkiye’de gerçekleşen toplam kartlı ödeme miktarı 3.4 milyar TL oldu. Aynı gün yapılan kartlı harcamaların 1 milyar TL’si ise internetten gerçekleşti. Bu yıl ise Black Friday’de internet ve normal perakende dahil 5 milyar TL’lik alışveriş yapılması bekleniyor. Tüm sektör oyuncuları hazırlıklarını geçen yılın rekorunu kırmak üzere yaptı. Dün kutlanan alışveriş festivalinde pek çok alışveriş merkezi de geç saatlere kadar açık kaldı. AVM’lerde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, AVM’ler de bu güne özel açılış kapanış saatlerine düzenleme ve özel etkinlikler yaptı.

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