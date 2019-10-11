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    HaberlerEkonomiBoğaziçi’nde açık derse, yeni kuvvet
    11.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Boğaziçi’nde açık derse, yeni kuvvet

    Boğaziçi Üniversitesi’nde altı yıldır süren ve herkesin katılımına açık olan seminerler, atölyeler ve konferanslar, bundan böyle Tekfen Holding’in desteğiyle sürdürülecek. Tekfen Holding, 2017 yılında yaşamını yitiren ve Robert Kolej (bugünkü adıyla Boğaziçi Üniversitesi) mezunu olan kurucularından Feyyaz Berker’in anısına bu desteği verecek.

    Boğaziçi’nde açık derse, yeni kuvvet

    Konuyla ilgili toplantıda konuşan Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, “powered by Tekfen” mottosuyla sunulacak katkıya, Feyyaz Berker’in demokrasi, çok seslilik, uzlaşı kültürü, açık diyalog, münazara, centilmenlik, sportmenlik, tolerans, gönüllülük gibi sahiplendiği değerler ile ilme ve eğitime olan aşkını yaşatmak için karar verdiklerini söyledi. Feyyaz Berker’in kızları Meltem Berker ve Şebnem Berker ile holdingin bir diğer kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’in kızı, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vahide Gigin, Feyyaz Berker için ‘eğitim’in kilit sözcük olduğunu, her türlü desteği koşulsuz verdiğini, kendilerinin de bu misyonu devam ettirmek istediklerini anlattılar.

    Üç ayrı program

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın verdiği bilgilere göre, Tekfen, BU+ kapsamındaki Boğaziçi Chronicles, Boğaziçi Lectures Feyyaz Berker Series ve Açık Ders etkinliklerine destek olacak. Özkan, üç ayrı koldan sürecek ve herkesin katılımına açık olacak etkinliklerle ilgili özetle şu bilgileri verdi:

    Boğaziçi Lectures Feyyaz Berker Series: Dünya çapında önde gelen düşünürler Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında bir araya getirilecek, güncel toplumsal ve bilimsel konularda hem iç hem dış kamuoyu genelinde tartışma ortamının gelişmesine katkıda bulunulacak. Bu kapsamda, ilk kez kara deliğin görüntülenmesini sağlayan 200 bilim insanı içindeki tek Türk olan astrofizik profesörü Feryal Özel, 7 Kasım’da bir konferans verecek.

    Boğaziçi Chronicles: Dünyaca ünlü kuramcı ve kültür sanat insanlarının davet edildiği bu seride, konuşmalar, seminerler, performanslar ve atölyeler düzenlenecek. Sokak fotoğrafçısı Nikos Economopoulos’un 20-30 Ekim arasındaki sokak fotoğrafçılığı atölyesi ve 23 Ekim’deki söyleşisi bu serinin bir parçası.

    Açık Ders: Sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan bu seminer dizisinin hedef kitlesini, bilimsel alandaki son gelişmeleri takip etmeye meraklı toplumun her kesiminden insanlar oluşturuyor. Bu yıl ilki Malatya’da gerçekleşecek açık dersleri kasım-aralık aylarında Levent Kurnaz, Rana Sanyal ve Nesrin Özören verecek. Bu derslerin konu başlıkları: “İklim daha fazla değişecek mi? Peki biz biraz?”, “Yeni gelişmeler ilaç gibi gelecek. Kanserle mücadelede elimizde neler var”, “Mikroküreciklerle aşının yolculuğu” olacak.

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