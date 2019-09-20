Brexit Türk yatırımcının iştahını kabarttı

Bölgedeki fırsatları gözlemleyen Türk yatırımcılar, özellikle Londra merkezli ofisler açarak şimdiden İngiltere’de yerlerini alıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bain Company iş birliği ile hazırlanan ‘Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019’ raporuna göre; İngiltere, Türk iş dünyası için yurt dışındaki yatırımlarda en cazip ülke oldu. Türk şirketlerin İngiltere’de pozisyon aldığını değerlendiren rapor sonuçlarına göre, bölge küçüklü büyüklü Türk şirketlerin radarında. Bu kapsamda start-up’lar da dahil olmak üzere, Londra’da ofis açmak isteyenlerin yoğun hareketi göze çarpıyor.



6 milyar dolar



Endeksten elde edilen verilere göre, Türk yatırımcıların 2018 yılında yurt dışındaki yatırımlarının büyüklüğü ise yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.

Toplantıda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, 4.’sü yayımlanan ve Türk iş dünyasının önde gelen 500 şirketinin bakış açısıyla değerlendirmeye tabi tutulan endeksin raporu ile geçen yıl olduğu gibi yüksek gelirli ülkeler kategorisinde, Türk iş dünyası için yurt dışındaki yatırımlarda en cazip ülke İngiltere olduğunu, orta gelirli ülkeler arasında Rusya, düşük gelirli ülkeler kategorisinde ise Azerbaycan’ın ilk sırayı aldığını söyledi.

Raporda Türk yatırımcıların, yurt dışı yatırım iştahlarının devam ettiği görüldü. Olpak, gelecek ay, Çin’in ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ ile ilgili olarak, Türkiye’nin kendisini nasıl konumlandıracağına dair, alternatif senaryoları kapsayan bir çalışmalarını Lojistik İş Konseyi ve Türk-Çin İş Konseyi ile birlikte kamuoyuna sunacaklarını aktardı.



2018 Yılı bölgesel değerlendirmeler;

Batı Avrupa’ya yapılan yatırım 1 milyar $’ın üzerinde. En çok inşaat malzemelerine yönelik yatırım yapılmış.



Doğu Avrupa 862 milyon $ yatırım çekmiş. Bu küçük bölgedeki yatırım miktarı göze çarpıyor. Tekstil ve turizm önde.

Avrasya 1.7 milyar $’lık yatırım almış. Gıda/içecek ve demir/çelik yatırımları dikkat çekiyor.



Orta Doğu ve Afrika 655 milyon $ ile yatırımda bekleneni vermedi. Tekstil ve turizm öne çıkıyor.

Asya Pasifik, büyüklüğüne nazaran 1.15 milyar $ yatırımda kaldı. Sağlık ve demir-çelik öne çıktı.



Amerika kıtasında yatırım 60 milyon dolar. Tekstil ve lojistik ağırlığı var.