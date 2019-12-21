Bu yılbaşı dolu dolu geçecek!

Yılbaşında bu yıl 1 Ocak resmi tatil günü çarşambaya denk gelmesiyle birçok tatilci, pazartesi ve salı günlerini hafta sonu ile birleştirerek, 5 günlük tatil programı yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içinde yılbaşı tatiline yönelik talebin önceki yıllara paralel seyrettiğini söyledi. Yılbaşında 5 günlük tatil programları yapıldığını belirten Bağlıkaya, İstanbul, Ankara gibi metropollere yakın Abant, Sapanca, Bursa gibi destinasyonlar ve Afyonkarahisar, Yalova ile Denizli’deki termal tesisler ile kıyılarda ise Antalya’nın ön planda olduğunu kaydetti.



Yüzde 90 doldu



Firuz Bağlıkaya, “Açık olan tesislerde iç pazar rezervasyonları iyi gidiyor. Kıyılarda mevcut kapasitenin yüzde 35’e yakını bu dönemde açık ve yurtdışından da Antalya’ya talep devam ediyor. Bölge otelleri Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yurt dışından da talep alıyor. Otellerde yüzde 90’ın üzerinde doluluklar var” dedi.

Bağlıkaya, kayak merkezlerinde ise en önemli destinasyon Uludağ’ın yüzde 90 üzeri, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya’nın yüzde 100 doluluğa doğru gittiğini kaydetti.