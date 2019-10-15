Çalışan annelere destek ön kayıtları başlıyor! Başvuru nasıl yapılır?

Bakan Selçuk projenin detaylarını paylaştı: “Proje ile her anneye 650 lira (100 avro) destek sağlanacak, toplamda yapılan yardım 169 milyon lirayı (26 milyon avro) bulacak. Proje Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde SGK tarafında uygulanacak. Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye de tek seferlik 650 lira(100 avro) kırtasiye desteği sağlanacak.

Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projelerin yaygınlaştırılacağı mesajını da verdi.

ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

“Projeye Ön Kayıtlar 15 Ekim 2019 Salı Günü Saat 14:00’ten İtibaren İnternet Üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakimi.org) E-Devlet Şifresi ile Yapılabilecek”