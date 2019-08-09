Cepte üçlü karşılaştırma

İddialı özelliklerle gelen telefon ön siparişe açıldı. Türkiye Note kullanıcı sayısı en yüksek olan ilk beş ülke arasında yer alıyor. Galaxy Note’un asıl rakipleri henüz lanse edilmemiş olan Apple’ın iPhone 11’i ve Huawei’in Mate 30’u olacak. Ancak şu anda piyasada olan Huawei P30 ve Apple XS’le teknik özellikler açısından karşılaştırdık.

Samsung Galaxy Note 10

- 6.3 inç’lik dinamik Amoled ekranla geldi.

- Arkada üçlü 16 MP’lik ultra geniş, 12 MP’lik geniş açılı, 12 MP’lik telefoto kameraya sahip. Önde ise 10 MP’lik selfie kamerası var

- 7 nanometre Snapdragon 855 işlemciyle geldi

- 8 GB Ram ve 256 GB dahili depolaması bulunuyor

- Android 9.0 işletim sistemine sahip

- 3.500 mAh’lık pil ve 45W desteğine sahip süper hızlı şarj özelliği

- 3.5 mm’lik kulaklık girişi yeni modelde yok

- S Pen’in yetenekleri geliştirildi. Tasarımı tamamen yenilendi.

- 8 Ağustos’ta shop.samsung.com/tr üzerinden ön siparişe sunulan 8 GB Ram ve 256 GB dahili depolamaya sahip Galaxy Note 10’un fiyatı 9.899 TL

Huawei P30

- 6.1 inç’lik OLED ekrana sahip.

- Leica’nın üçlü kamera sistemi 40 MP, 16 MP ve 8 MP’lik arka, 32 MP’lik ön kamerası bulunuyor

- 6 GB Ram ve 128 GB’lık dahili hafızaya sahip

- 7 nanometre sekiz çekirdekli Kirin 980 işlemcisi bulunuyor

- Android 9.0 işletim sistemiyle çalışıyor

- 22.5W’lık hızlı şarj destekli 3.650 mAh’lık bataryası var

- Telefonun altında 3.5 mm kulaklık ve USB Type-C girişi bulunuyor

- Siyah, beyaz, aurora, amber sunrise ve kristal olmak üzere beş faklı renk seçeneği var

- Satıcıya göre 5.200 TL ile 6.300 TL arasında fiyatı var.





Apple iPhone XS

- 5.8 inç’lik OLED ekranı var

- 12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto çift kamerası ve 7 MP’lik ön kamerası var

- 4 GB’lık Ram, 64 GB, 256 GB ve 512 GB’lik dahili depolama seçeneği sunuyor

- 7 nanometre A12 Bionic işlemciyle geldi

- iOS 12 işletim sistemini kullanıyor

- iPhone X’e göre XS’de yüzde 30 dakikaya kadar daha uzun pil ömrü var

- Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pili var. Kablosuz şarj sunuyor

- Altın, uzay grisi ve gümüş renklerinde

- Fiyatı satıcıyla göre 9.700 TL ile 10.300 TL arasında değişiyor.