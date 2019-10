DASK hakkında her şey

20 soruda DASK



Geçen hafta İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara zorunlu deprem sigortasını (ZDS) tekrar hatırlattı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) koordinasyonunda yaptırılan Zorunlu Deprem Sigortası’nın bugün itibariyle 20 milyar liralık hasar ödeme imkanı bulunuyor.



Halen 9.2 milyon konutun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı 7 Eylül’den itibaren bütün yapı tiplerinde 215 bin lira olarak belirlendi. 1999 yılından bu yana Türkiye’de sigortalılık oranı yüzde 53’e ulaştı. Sigortalılık oranında hedef ise yüzde 100’e ulaşmak.

DASK tarafından, kuruluştan bu yana meydana gelen depremlerin ZDS poliçesine sahip konutlarda neden olduğu küçük, orta ya da büyük düzeyde hasarlara 200 milyon liraya yakın hasar ödemesi yapıldığı kaydedildi.



DASK’tan ZDS hakkında bilgi almak için vatandaşlar ALO 125 numaralı hattı ya da internet sitesini ziyaret edebiliyor. İşte zorunlu deprem sigortası ile ilgili 20 soruda merak edilenler...









40 ile 294 liraya bir yıllık sigorta



1 DASK yaptırmak zorunlu mu?



18 Ağustos 2012’de yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu ile birlikte konut kredisi ve tapu işlemleri ile su ve elektrik abonelik işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) yaptırma şartı getirildi. Kanuna göre, DASK sigortası yaptırmayanlar devletin sunduğu konut kredisi ve depremde binanın zarar görmesi durumunda yapılan yardımdan yararlanamayacak.



2 DASK sigortası kaç liraya yaptırılır?



Zorunlu deprem sigortası için 5 risk bölgesi, 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 fiyat tarifesi bulunuyor. Yıllık sigorta tarifesi, İstanbul’da 100 metrekarelik bir konut için karkas yapılarda 100 ila 239 lira, yığma yapılarda 199 ila 294 lira, diğer yapılarda ise 77 ila 210 lira arasında değişiyor. Diğer illerde ise primler 5 risk bölgesine göre 40 lira ile 289 lira arasında farklılık gösteriyor.



Deprem hasarı oluşursa en fazla 215 bin lira ödenir



3 Sigorta bedeli neden farklı?



Yıllık olarak düzenlenen sigorta poliçelerinin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüzölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanıyor.



4 Hasar bedeli nasıl ödenir?



DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen maddi zararları poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.









5 Hasar durumunda en fazla ne kadar ödeme yapılır?



DASK, her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlıyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı 7 Eylül’den itibaren bütün yapı tiplerinde 215 bin lira olarak belirlendi. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti dikkate alınır.



6 Hasar tazminatı nasıl hesaplanır?



Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlilerince yerine getirilir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılır. Sigorta tazminatının hesabında, depremin gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz. Zorunlu Deprem Sigortası’nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır ve her bir hasarda, sigorta bedelinin yüzde 2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır.



Kâr ve kira kaybına tazminat ödenmez



7 Hasar için nereye başvurulur?



Evleri depremden hasar gören ve ZDS poliçesi bulunan vatandaşların, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için DASK Çağrı Merkezi 125’e veya DASK’ın internet sitesine ya da ZDS poliçesini DASK adına düzenleyen sigorta şirketi ve acentesine başvurmaları yeterli. Hasar tespit işleminin kesinleşmesinden sonra, hazırlanan ibranameler hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine gönderilir ve tazminat ödemeleri, bu şubeler kanalıyla poliçe ve seri numaraları kontrol edilerek hak sahibine yapılır. Tazminat ödemeleri, mümkün olan en kısa sürede ve ortalama olarak bir ay içinde ödenir. Hasar tespit işlemlerinin herhangi bir teknik nedenle uzaması durumunda ise hasar gören sigortalılara avans ödemesi yapılır.



8 Hasar DASK’ı aşarsa ne olur?



Oluşan hasar DASK’ı aşacak kadar büyükse bu noktada konut sigortası devreye giriyor ve DASK’ı aşan zararları karşılıyor. Bu nedenle DASK’ın yanı sıra konut sigortasına sahip olmakta fayda var.



9 Tazminat dışı olan hasarlar nelerdir?



Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri kapsam dışındadır, bunlar için tazminat ödenmez.



Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri Zorunlu Deprem Sigortası teminatı kapsamı dışındadır.



Kamuya ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş yerleri, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar, tapuya kayıtlı bulunmayan ve hazine arazileri üzerine inşa edilmiş binalar da zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamı dışındadır.



10 Sigortalılık oranı nedir?



Türkiye’de 9.2 milyon konutun DASK’ı var. Bölge dağılımı şöyle: Marmara Bölgesi (% 63), Ege (% 53), İç Anadolu (% 48), Akdeniz (% 45), Karadeniz (% 43), Doğu Anadolu (% 38), Güneydoğu Anadolu (% 38).



Prim indirimi yüzde 20



11 DASK’ın geçerlilik süresi nedir?



Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.



12 Ortak alanlar sigorta kapsamında mıdır?



Bina ortak alanları zorunlu deprem sigortası kapsamında değil.



13 Garaj ve bodrumlar için ZDS yapılır mı?



Bu yerler için ZDS yapılır. Tapuda dairenin eklentisi olarak belirtilmişse, metrekareler birleştirilerek poliçe düzenlenir. Eğer bu yerler için farklı tapular bulunuyorsa, poliçeler ayrı olarak düzenlenmeli.



14 Kiracılar DASK yaptırabilir mi?



Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracı, Zorunlu Deprem Sigortasını ‘sigorta ettiren’ sıfatıyla, ev sahibi adına yaptırabilir. Her durumda tazminat, tapuda ‘hak sahibi’ olarak belirtilen kişiye ödenir.



15 DASK iptal edilebilir mi?



Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez.



16 DASK’ta indirim uygulanır mı?



Bina yönetimleri tarafından tüm konutların sigortalanması durumunda tarife fiyatları üzerinden yüzde 20 oranında indirim uygulanır. Ayrıca, vade bitişinden itibaren 30 gün içinde yenilenen poliçelere 1, 2 ve 3 yıl için yüzde 10, 3 yıl sonrasında takip eden yıllar için yüzde 20 oranında indirim uygulanır.



Konut kredisi alırken deprem sigortası şart



17 Konut kredisi alırken DASK zorunlu mu?



Konut kredisi alabilmeniz için zorunlu deprem sigortası şartı aranıyor. Kredi süresince, sigortalı tarafından yenileme yapılmaması durumunda, banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilenmesi gerekiyor.



18 Hasar durumunda hangi belgeler hazırlanacak?



Hasar meydana gelmişse, hak sahibine ait kimlik fotokopisi ve güncel tapu evrakı DASK’a gönderilecek.



19 Birden fazla hak sahibi varsa...



Eğer hasar gören alanda birden fazla hak sahibi varsa, tapu ya da veraset ilamında görülen hak sahiplerinin hisseleri oranında tazminat ödemesi yapılır.



20 Hangi binalar ZDS kapsamında değil?



Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar.



Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar.



Ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar.



İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar.



Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların üzerine inşa edilmiş binalar.



Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.