21.09.2019 - 09:56 | | AA
Demir yolu emniyet yönetmeliğinde değişiklik
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ ile faaliyetlerini sürdüren şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri için gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını alma süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ ile halen faaliyetlerini sürdürmekte olan şehir içi raylı toplu taşıma işletmecilerinin gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını alma süreleri 1 yıl daha uzatılarak, 4 yıldan 5 yıla yükseltildi.
Bu sürede TCDD, TCDD Taşımacılık AŞ ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri işletmecilik faaliyetlerine devam edebilecek.
Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurduSamsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı. Samsun’da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı. Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği neden oldu.