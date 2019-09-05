BİST100.0770EURO6,25-0,07USD5,67-0,01ALTIN281,52-0,48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiDenizBank finansman bonosu rekor talep gördü
    05.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    DenizBank finansman bonosu rekor talep gördü

    DenizBank, dün 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) dayalı finansman bonosu için iki katı oranında, 500 milyon TL tutarında rekor talep topladı.

    DenizBank finansman bonosu rekor talep gördü

    DenizBank’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tutar ve toplanan talep, ihraç edilen TLREF’e dayalı borçlanma araçları içinde özel bankalar arasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek hacimli satış oldu.

    6 ay vadeli ve 3 ayda bir değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 45 baz puan üzerinde gerçekleşti. DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç, söz konusu satışın TL’ye olan dönüşü hızlandırdığını, nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketlerinin de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulunduğunu belirtti.

    İşte saniye saniye kurye dehşeti!İngiltere'de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti. 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS ek tercihler ne zaman alınacak? 30.303 kontenjan boş kaldı

    DGS ek tercihler ne zaman alınacak? 30.303 kontenjan boş kaldı

    Muhammed Salih savaşıyor! 'Oğlum bu acıları kaldıramaz'

    Muhammed Salih savaşıyor! 'Oğlum bu acıları kaldıramaz'

    AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

    AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

    Son dakika... Teslim olan teröristten itiraf: Örgüt içi infaz ve işkenceler başladı

    Son dakika... Teslim olan teröristten itiraf: Örgüt içi infaz ve işkenceler başladı

    Sıradaki Haber