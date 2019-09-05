DenizBank finansman bonosu rekor talep gördü

DenizBank’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tutar ve toplanan talep, ihraç edilen TLREF’e dayalı borçlanma araçları içinde özel bankalar arasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek hacimli satış oldu.



6 ay vadeli ve 3 ayda bir değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 45 baz puan üzerinde gerçekleşti. DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç, söz konusu satışın TL’ye olan dönüşü hızlandırdığını, nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketlerinin de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulunduğunu belirtti.