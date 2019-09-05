05.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
DenizBank finansman bonosu rekor talep gördü
DenizBank, dün 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) dayalı finansman bonosu için iki katı oranında, 500 milyon TL tutarında rekor talep topladı.
DenizBank’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tutar ve toplanan talep, ihraç edilen TLREF’e dayalı borçlanma araçları içinde özel bankalar arasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek hacimli satış oldu.
6 ay vadeli ve 3 ayda bir değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 45 baz puan üzerinde gerçekleşti. DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç, söz konusu satışın TL’ye olan dönüşü hızlandırdığını, nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketlerinin de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulunduğunu belirtti.