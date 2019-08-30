Dijital harcamanın yarısı VakıfBank’tan

Müşteriler EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak yaparken kredi kartları için de aidat ödemeyecek. App Store, Netflix, Apple Music, iTunes, Google Play, Microsoft Store, Spotify, BluTV, Digiturk Play, XBOX, GoDaddy, Linkedln platformlarındaki harcamalar için geçerli olacak kampanya 30 Temmuz 2020’ye kadar devam edecek.

Kampanyaya bankanın mobil ve internet bankacılığı kullanıcıları katılabilecek.

Bankomat Kart veya kredi kartı ile söz konusu platformlardan harcama yapan müşterilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için katılım koşullarından dördünü yerine getirmeleri gerekiyor. Söz konusu koşullar şöyle sıralanıyor:

100 TL para girişi

“Her ay hesaba tek seferde en az 100 TL EFT ile para girişi olması, aylık en az 100 TL kredi kartı harcaması yapılması, mobil ya da internet bankacılığından bir kez EFT/havale yapılması, ay boyunca toplam mevduat (vadeli/vadesiz) tutarının her gün en az 1.000 TL olması, mobil ya da internet bankacılığından bir adet fatura ödenmesi, Bankomat kart ile ayda bir kez alışveriş yapılması ya da ATM’den kart veya QR kod ile para çekme işlemi yapılması.”