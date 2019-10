Dijital inovasyon akıl ve kalbi birleştirecek

Girişimcilik, dijital pazarlama, sosyal medya, e-ticaret, finansal servisler, girişim sermayesi, melek yatırım, online oyun ve mobil uygulamaların buluştuğu Webrazzi Summit’te “Kurumsal İyilik ve Sosyal İnovasyon” başlıklı bir konuşma yapan Ömer Barbaros Yiş, sosyal iyilik konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Dünyada şu an çok değişik olay ve olguların ortaya çıktığına işaret eden Yiş, çatışma, açlık, kaosun her yerde görüldüğünü söyledi. Yiş, şu an dünyanın 27 yerinde çatışma olduğunu belirterek, sonu başı belli dünyada, çatışmaların, açlığın, kaosun çoğu yerde mevcudiyetini devam ettirdiğini anlattı.



‘Fedakar olalım’



Böyle bir ortamda fedakarlığın önemine dikkati çeken Yiş, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Tüm bunları aşma yeteneğimiz var. Akıl ve kalp bir araya gelse tüm bunların aşılacağını düşünüyoruz. Dijital inovasyon bu noktada devreye giriyor. Dijitalleşme sadece giderleri azaltmak değil, topluma iyilik katmak ve sosyal inovasyon anlamında bize büyük yol açıyor. Akıl ve kalbi birleştirecek altın kelimelerden biri fedakarlık, biraz fedakar olmalıyız.



Gelirimizden, kişisel gelirlerimizden feragat etmek istiyor. Birlikten kuvvet doğar. Markalar olarak da bu fedakarlığı göstermenin yolu var. Özellikle Turkcell gibi teknolojiyi ileriye taşımaya çalışan bir şirket için bu fedakarlığın yeri, insan için teknoloji. Teknolojiyi sadece daha iyi kampanyalar yapıp, daha iyi geri dönüş almak için değil, insanın faydasına olacak şekilde geliştirmek, bizim için çok kritik.”



Eğitime öncelik

Bu kapsamda Turkcell’in hayata geçirdiği ve sürdürdüğü projeler hakkında bilgi veren Yiş, Engelsiz Eğitim projesi kapsamında 104 okulda atölyeler kurduklarını, engelli öğrencilerin verimli vakit geçirip eğitim gördüklerini dile getirdi. Yiş, Zeka Gücü projesine çocukların koşarak gittiklerini, burada çocukların akılla kalbi birleştirerek, bu doğrultuda yenilikler hayata geçirdiklerini söyledi.