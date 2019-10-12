Dijital Türkiye için 5G reçetesi!

Mobil iletişimde yeni nesil kapıya dayandı. Dünya ülkeleri ardı ardına 5’inci nesil kablosuz veri transferi teknolojisi anlamına gelen 5G’ye geçme hazırlığında.

Peki 5G ne getiriyor? Bu teknoloji şimdikinden çok daha hızlı veri transferi, cihazlar arası çok az bir gecikme süresi ve çok sayıda cihazın aynı anda kesintisiz bağlantısını sağlıyor.

Anahtar fiber...

Almanya 5G teknolojisine geçen ilk ülkeler arasında. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile birlikte Almanya’da yeni teknolojiyi inceledik ve Türkiye’nin 5G yol haritasını konuştuk.

Süel, “Bu teknoloji bütün sektörlere dijitalleşme yolunu açıyor. Dijitalleşme için bir yol haritası, bir reçete belirlenmeli” diyor.

5G’nin kısa tepkime süresiyle dijitalleşmenin çok kolaylaşacağını belirten Süel tüm bunlar için güçlü bir sabit altyapı gerektiğini söylüyor.

Kuvvetli sabit altyapı için fiberin yaygınlaşması gerektiğini belirten Süel, şunları dile getiriyor:

“Kurumlar olarak amacımız, altyapıda değil üstyapıda, yani ürün ve hizmetle rekabet olmalı.

En pratiği yerleşik operatörün elindeki fiber alt yapısını ücreti mukabilinde erişime açması. Elektrik, su, doğalgaz nasıl temel hizmetse bu konu da eş değerde. Hesaplarımıza göre fiber uzunluğundaki her yüzde 10’luk yükseliş gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 1.05’lik artış sağlıyor. Fiber sadece telekom operatörü olarak bizi büyütmüyor. Finans, sağlık, endüstri, inşaat hepsini yatay kesiyor.”

‘Yerli bazda geç kalmayalım...’

Yerel yönetimlerin mobil haberleşme ve fiber döşeme izni için yapıcı olması gerektiğini de belirten Hasan Süel, 5G’de ‘small cell’ adlı daha küçük ama adet olarak daha fazla baz istasyonu gerektiğini belirterek, “Bunun için de izinlerin alınması lazım. Yatırımın kolaylığını sağlamak şart” diyor. 5G’de yerli ekosistemin ve akıllı telefonlara erişimin önemini de vurgulayan Süel şunları söylüyor:

Karadeniz’de 206 tane aktif yerli ULAK baz istasyonum var. Eğer ULAK 2016 başında hazır olsaydı sayı 206’nın çok üstünde olurdu. 5G baz istasyonları için şimdiden hazırlık yapılmalı. Akıllı telefonların sisteme kazandırılması da çok önemli. Burada ciddi vergi yükü var. Taksit sınırlaması da ciddi şekilde etkiliyor. Bunu da dijitalleşme reçetesine yazmamız lazım.”

5G ne değiştirecek?

Sürücüsüz otomobiller dahil, ‘nesnelerin interneti’ adı verilen birbiriyle konuşan cihazların tam anlamıyla hayata geçmesi için 5G’ye büyük ihtiyaç var. 5G ile internet şimdikinin yaklaşık 10 katı hızda olacak.

Cihazlar arası iletişimde ‘gecikme süresi’ 1 milisaniye civarına düşecek, yani neredeyse eş zamanlı hale gelecek.

Bu da mesela bir cerrahın bir şehirde, hastasının ise başka şehirde olduğu ameliyatların veya her oyuncuya eşit şans sunan video oyunlarının önünü açacak.

Beklentilere göre 5G ile 500 kilometre hızla hareket ederken bile ağa bağlı kalmak mümkün olacak. Böylece hava trafiğinde olmasa bile yeni nesil hızlı trenlerde bile kesintsiz iletişim sağlanacak.

Müthiş bir kapasite artışı da bekleniyor. 1 kilometrekare içinde 1 milyon cihazın veri alıp göndermesi 5G ile mümkün olabilecek. Şirketlere veya sektörlere özel frekanslar sağlayan şebeke dilimleme yöntemiyle daha etkin üretimin önü açılacak.