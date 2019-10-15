‘Dizilerdeki buzlama sektörleri donduruyor’

Dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuarı MIPCOM, Fransa’nın Cannes kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 14-17 Ekim’de açık kalacak fuara yaklaşık 5 bin TV ve dijital içerik alıcısı katılıyor. 110 ülkeden 13 bin 800 kişinin katılması beklenen MIPCOM 2019’un bu yılki milli katılım organizasyonunu ise İTO yapıyor. Avdagiç, fuara Türkiye’den milli katılımla 14, bireysel bazda 8 olmak üzere toplam 22 firmanın katıldığını söyledi.



İhracatta ikinci



Avdagiç, film ve dizilerdeki ticari markaları buzlama uygulamasının kalkması gerektiğini kaydederek, “Dünyadaki izleyici, reklamı yapılan ürünü görecek ki, satın almak istesin. Bu çağda dizilerde görünen ticari markaları mozaiklemenin faydası da anlamı da yok. Dizilerde buzlama yaparak, global düzeyde öne çıkabilecek sektörlerimizi de bir bakıma ‘dondurmuş’ oluyoruz. Hem de dizi ve sinema sektörümüzü önemli bir kaynaktan mahrum bırakıyoruz” dedi.



Avdagiç, Türk dizilerinin Arap ülkeleri, Rusça konuşan bölgeler ve Güney Amerika ülkelerinde çok izlendiğini belirterek, “Dizilerde başarımızı, global marka olmakla taçlandıralım” diye konuştu.



Avdagiç, Türk yapımlarının 300 milyon dolar ihracatla ABD’nin ardından ikinci sırada yer aldığını bildirdi.



156 ülkeye ulaştı



156 ülkeye ulaşan Türk dizileri sayesinde Türkiye’nin kültürel ve turistik alanlarının tanıtıldığını, gastronomi turizminin canlandığını belirten Avdagiç, şunları söyledi:



“Primetime denilen en değerli saat aralığında, en fazla ulusal dizi izlenen iki ülke Türkiye ve ABD. Türk dizilerinin ABD’deki yayılmasının bir örneğine geçtiğimiz ay şahit olduk. Türk dizisi hayranı Amerikalı bir grup Türkiye’yi ziyaret etti, oyuncularla buluştu, tarihi yerleri ziyaret etti. Aralarında Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyenler bile oldu.”