BİST102.8370,78EURO6,33-0,58USD5,67-0,52ALTIN258,56-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler EkonomiDoğal gaz ithalatı mayısta azaldı
    27.07.2019 - 10:01| AA

    Doğal gaz ithalatı mayısta azaldı

    Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, mayısta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,89 azalarak 2 milyar 681 milyon metreküpe geriledi.

    Doğal gaz ithalatı mayısta azaldı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mayıs Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2018'in mayıs ayında, 3 milyar 9 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 10,89 azalışla 2 milyar 681 milyon metreküpe indi.

    Toplam ithalatın 2 milyar 208 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 473 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

    Mayıs ayında en fazla doğal gaz, 894 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 770 milyon metreküple Azerbaycan ve 543 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Katar'dan yapıldı.

    Elektrik santrallerinin tüketiminde azalış

    Doğal gaz stok miktarı, mayısta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,94 azalarak 1 milyar 580 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl mayısta 3 milyar 94 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

    Mayıs ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 2,69'luk artışla 2 milyar 933 milyon metreküp oldu. En fazla doğal gaz tüketimi, 781 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bunu 494 milyon metreküple elektrik santralleri izledi. Tüketimin kalan kısmı ise organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

    Konutlardaki doğalgaz tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,30 artarken, elektrik santrallerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 48,34 azaldı.

    Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke, Yunanistan oldu. Geçen yılın mayıs ayında Yunanistan'a 60,85 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın mayıs ayında ihracat miktarı yüzde 25,25 artışla 76,22 milyon metreküp oldu.

    700 kişi yolcu treninde mahsur kaldıHindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trafikte şaşırtan görüntü!

    Trafikte şaşırtan görüntü!

    ALES geç başvuruları ne zaman alınacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?

    ALES geç başvuruları ne zaman alınacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?

    "Kargoda emanetin var, gel al" dedi... Korkunç cinayet!

    "Kargoda emanetin var, gel al" dedi... Korkunç cinayet!

    Polisler sakinleştirmek isteyince tokat attı! Karakolda...

    Polisler sakinleştirmek isteyince tokat attı! Karakolda...

    Sıradaki Haber