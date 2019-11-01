‘Dördüncü dev’ için adım atıldı

Piyasada talebin azaldığı ve elektrikli otomobillere yatırımın arttığı bir dönemde iki şirketin birleşmesinin önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Merkezi Hollanda’da olacak şirketin 11 kişilik yönetim kurulu bulunacak. Bunun 6 üyesi Peugeot’dan, 5’i ise Fiat Chrysler’dan olacak. Fiat Chrysler’ın başkanı John Elkann, yeni şirkette de aynı görevi sürdürürecek. Carlos Tavares ise CEO olacak. Şirkette en büyük hisse sahibi İtalyan Agnelli ailesi, diğer büyük ortaksa Peugeot ailesi olacak. Öteki büyük hisse sahipleri arasında Çinli Dongfeng Motor ile Fransa devleti de bulunuyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin birleşme haberini olumlu karşıladığını ve Fransız çıkarlarını koruyacağını belirtti. İtalya ise, ülkedeki tesislerde kapasitenin ve işgücünün korunmasını istediklerini açıkladı. Fiat Chrysler, daha önce de General Motors ve Renault ile ortaklık kurmaya çalışmıştı.

Dünya 4.’sü olacak

Birleşmenin sonucunda sonucu ortaya çıkan grubun Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi ve Toyota’nın ardından otomotiv sektöründe dördüncü büyük grup olması bekleniyor. Grubun yılda 8.7 milyon araç satması bekleniyor.Avrupa piyasasına yoğunlaşan ve buradaki durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ile birleşme yoluyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde ABD piyasasında daha etkili olabilecek, hatta bu pazara yeniden dönüş yapabilecek. Fiat Chrysler ise PSA’nın elektrikli araç teknolojisinin yanı sıra yeni platformlar sayesinde moodel yelpazesini yenileyip genişletebilecek.