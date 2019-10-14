Dünyanın veri teknolojisini İstanbul’da konuşacaklar

Fuar, 28 Kasım - 1 Aralık 2019 arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren merkez sayısının 9 milyona yaklaştığı belirten Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Türkiye’de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını söyledi. 1650 ayrı sektörün doğrudan tedarikçisi olduğu “Veri Merkezi” sektörünün “Dijital Ekonomi”nin ana damarı olduğunu belirten Burkay, “Coğrafi avantajımızla doğru yatırımlarla tüm Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’nın en önemli merkezi olacağız” dedi.