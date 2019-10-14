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    HaberlerEkonomiDünyanın veri teknolojisini İstanbul’da konuşacaklar
    14.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dünyanın veri teknolojisini İstanbul’da konuşacaklar

    İstanbul, gelecek ay veri teknolojisi profesyonellerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak. 35 ülkeden yaklaşık 250 marka, İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Data Center Expo Eurasia Fuarı’nda son teknolojilerini sergileyecek.

    Dünyanın veri teknolojisini İstanbul’da konuşacaklar

    Fuar, 28 Kasım - 1 Aralık 2019 arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren merkez sayısının 9 milyona yaklaştığı belirten Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Türkiye’de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını söyledi. 1650 ayrı sektörün doğrudan tedarikçisi olduğu “Veri Merkezi” sektörünün “Dijital Ekonomi”nin ana damarı olduğunu belirten Burkay, “Coğrafi avantajımızla doğru yatırımlarla tüm Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’nın en önemli merkezi olacağız” dedi.

     

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