‘Düşük faizle bu ay ev satışı katlanır’

Merkez Bankası’nın faiz indirimi gayrimenkul sektörünü olumlu etkiledi. Faiz indirimin ardından başta kamu bankaları olmak üzere bankalar borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıtmıştı.



Stoklar hızla eriyor



Bu kapsamda bazı kamu bankaları ağustosun ilk günlerinden itibaren aylık konut kredisi faizini yüzde 1.49’lardan yüzde 0.99’a çekmiş ve 180 ay vade uygulanmasına karar vermişti. Bankaların konut faizlerini düşürdüğü ağustosta satışı gerçekleştirilen ipotekli konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuz ayına göre yüzde 161.4 artış gösterdi.



Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA’ya bankaların faiz indirmesinin etkisinin ağustosta konut satışlarında görüldüğünü söyledi.



Konut satışlarını eylülde ağustosa göre iki katına çıkmasını beklediklerini vurgulayan Taylan, “Eylülde yaklaşık 50-60 bin civarında ipotekli konut kredisi kullanımı bekliyoruz” dedi. Taylan inşaat sektöründeki hareketliliğin birçok sektörü canlandıracağını ve ikinci el stokların hızla azaldığını belirtti.