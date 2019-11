e-palavra sitelere dikkat!

Türkiye’de bir haftaya yayılan Black Friday’i siber saldırganlar da kullanıyor. Asıl 29 Kasım Cuma günü kutlanan Black Friday ve pazartesi günü kutlanacak olan Siber Pazartesi sahtekarların odağında. Özellikle e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacak olanların dikkat etmesi gerekenler var.

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Elektronikte gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın. Dolandırıcılar paravan sitelerin arkasında fırsat kolluyor” uyarısında bulundu.



Kredi kartı avı



Sadece indirim günleri için kurulan paravan sahte e-ticaret sitelerinin reklam tuzağına düşülmemesi gerektiğini vurgulayan Çiğdemli, “Vatandaşı internet üzerinden veya sms, e-posta aracılığıyla 2 bin liralık elektronik ürünlerin 200 liraya düştüğü gibi gerçek dışı kampanya reklamlarıyla kandırmaya çalışan paravan e-ticaret siteleri var. Vatandaş fırsat yakalayacağım derken dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu konuda herkes bilinçli olmalı. Gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın” dedi.



Çiğdemli, siber suçluların da bu tür kampanya günlerini fırsat olarak gördüğünün belirterek, “Siber suçluların temel hedefi online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. Bunun için bankacılık zararlı yazılımları, sahte Android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar. Bu yollarla ulaştıkları bilgileri ya kendileri doğrudan kullanıyor ya da kullanmaya hevesli başka suçlulara satıyorlar” diye konuştu.



İyi teklife kanma



Eset Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen de, Türkiye’de de Efsane, Muhteşem veya Harika Cuma gibi başlıklarla sunulan fırsatlardan siber suçluların da yararlanmaya çalıştığını kaydetti. Şen, internetten alışveriş yaparken siber saldırıların hedefi olmamak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



“Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Alışverişte kendi cihazlarınızı kendi cep telefonu, PC veya tabletinizi kullanın. Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Bunları kullanarak yapılan satın alma işlemleri vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından daha güvenlidir.



Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun. Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif alırsanız, büyük ihtimalle gerçek değildir. Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Size güvenilir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin.



Ancak tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir. Güvenlik yazılımınız güncel olsun.”

Sol üstteki kilit işareti önemli



İnternet alışverişi yaparken web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerektiğini vurgulayan Cenk Çiğdemli, şunları anlattı: “Sitenin iletişim bilgileri, SSL sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir.



Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir.”