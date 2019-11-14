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    HaberlerEkonomi HaberleriEjder hasadı başladı
    14.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ejder hasadı başladı

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya seralarında hasada katıldı. Tanesi 20-30 lira olan pitayada bu yıl 75 dekarda 45 ton rekolte bekleniyor.

    Ejder hasadı başladı

    Serada tanesi 10-15 liraya, marketlerde ise 20-30 liraya satılan pitaya meyvesinin bir adedi yaklaşık 400 gram ağırlığa sahip. Aksu ilçesinde pitaya meyvesi toplayan Vali Karaloğlu, çiftçilerle birlikte muz fidanı dikip suladı. Türkiye’nin muz ihtiyacının 800 bin ton civarında olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “500 bin tonun üzerinde Türkiye’de üretimi var ve Antalya’da son üç yıldır muz serası bakımından ciddi gelişme yaşandı” dedi.

    Bloody Mary

    Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü, tropik meyve çalışmaları kapsamında passiflora, guava, pitaya, longan, litchi ve mangonun bölgede ekonomik olarak yetiştirilme şansı oluştuğunu söyledi. Ünlü, 2018 yılında BATEM’in pitaya türünde Cosmic Charlie ile Bloody Mary çeşidi ve passiflora türünde Possum Purple çeşidine tropik meyvede ilk tescilin alındığını söyledi.

     

    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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