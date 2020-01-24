BÄ°ST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerEkonomi Haberleri Emekli maaÅŸlarÄ±na yeni zam oranÄ± ne zaman yansÄ±yacak? Emekli zammÄ± 2020 ne kadar? Ne zaman yatacak?
    ABONE OL
    24.01.2020 - 19:43 |

    Emekli maaÅŸlarÄ±na yeni zam oranÄ± ne zaman yansÄ±yacak? Emekli zammÄ± 2020 ne kadar? Ne zaman yatacak?

    Son zamanlarda emekli zam oranÄ± ne kadar? sorusu artÄ±ÅŸ gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Ä°ki milyon memur emeklisinin zam oranÄ± 5.5 olaran belirlendi. Emekliler zam oranÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±na ne zaman yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± merak etmeye baÅŸladÄ±. Emekli zam farklarÄ± ne zaman yatacak? 2020 sorusuna cevap arayanlar iÃ§in cevabÄ± haberimizde...

    Emekli maaÅŸlarÄ±na yeni zam oranÄ± ne zaman yansÄ±yacak? Emekli zammÄ± 2020 ne kadar? Ne zaman yatacak?

    MemurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±na konu olan enflasyon rakamÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 2019 yÄ±lÄ± temmuz-aralÄ±k dÃ¶neminde enflasyon yÃ¼zde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sÃ¶zleÅŸmede belirtildiÄŸi gibi yÃ¼zde 5â€™i aÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan memur emeklileri iÃ§in yÃ¼zde 1.49â€™luk enflasyon farkÄ± oluÅŸtu. Toplu sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re yÃ¼zde 4 zammÄ±n Ã¼zerine enflasyon farkÄ± da eklendiÄŸinde 2020â€™nin ocak-haziran dÃ¶neminde memurlar, maaÅŸlarÄ±nÄ±, yÃ¼zde 5.49 zamlÄ± alacak. Yeni zamla birlikte en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±, aile yardÄ±m Ã¶deneÄŸi hariÃ§ 3.927.3 liraya Ã§Ä±ktÄ±. Emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± 1-5 Ocak tarihleri arasÄ±nda alan emekliler, zam farklarÄ±nÄ±n ne zaman yatacaÄŸÄ± konusunda arayÄ±ÅŸa geÃ§ti. YÃ¼z binlerce emekli zam oranÄ± hankkÄ±nda bilgi almak isterken aynÄ± zamanda, emekli zam farklarÄ± ne zaman yatacak 2020 arayÄ±ÅŸÄ±nda da bulunuyor.

    EMEKLÄ° ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2020?

    Memur emeklilerinin maaÅŸlarÄ± her ayÄ±n 15â€™inde hesaplara yatÄ±rÄ±lÄ±rken, SGK emeklileri ise tahsis numaralarÄ±nÄ±n son rakamlarÄ±na gÃ¶re her ayÄ±n 17 ve 26â€™sÄ± arasÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± alÄ±yorlar. Peki emekli zam farklarÄ± ne zaman yatacak 2020?

    Â 4A SSK kapsamÄ±nda emekli olanlarÄ±n emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶deneceÄŸi tarih tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ±na gÃ¶re belirlenmektedir. Buna gÃ¶re;

    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 9 olanlara her ayÄ±n 17â€™sinde,
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 7 olanlara her ayÄ±n 18â€™inde,
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 5 olanlara her ayÄ±n 19'unda,
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 3 olanlara her ayÄ±n 20â€™sinde,
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 1 olanlara her ayÄ±n 21â€™inde,
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 8 olanlara her ayÄ±n 22â€™sinde,
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 6 olanlara her ayÄ±n 23'Ã¼nde,
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 4 olanlara her ayÄ±n 24â€™Ã¼nde,
    tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 2 olanlarÄ± her ayÄ±n 25â€™inde,
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 0 olanlara her ayÄ±n 26â€™sÄ±nda aylÄ±klarÄ± ve sÃ¼rekli iÅŸ kazasÄ± sÃ¼rekli iÅŸ gÃ¶remezlik gelirleri Ã¶denmektedir.

    BaÄŸ-Kur'dan emekli olanlarÄ±n emekli maaÅŸlarÄ± tahsis numaralarÄ±nÄ±n son rakamlarÄ±na gÃ¶re Ã¶demeleri ÅŸu ÅŸekilde;

    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 9, 7 ve 5 olanlar her ayÄ±n 25'inde
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 3,1 olanlar her ayÄ±n 26'sÄ±nda
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 8, 6 ve 4 olanlar her ayÄ±n 27'sinde
    Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 2 ve 0 olanlar her ayÄ±n 28'inde emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± alÄ±rlar.

    Emekli sandÄ±ÄŸÄ±ndan emekli olanlar iÃ§in maaÅŸlar ÅŸu kriterlere gÃ¶re yatÄ±rÄ±lmaktadÄ±r;

    Åžubat, MayÄ±s, AÄŸustos, KasÄ±m aylarÄ±nda aylÄ±k alan birinci gruptakiler
    DoÄŸum tarihleri 00â€“40 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 1. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 41â€“46 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 2. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 47â€“49 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 3. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 50â€“53 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 4. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 54â€“99 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 5. gÃ¼nde

    Mart, Haziran, EylÃ¼l, AralÄ±k aylarÄ±nda aylÄ±k alan ikinci gruptakiler

    DoÄŸum tarihleri 00â€“22 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 1. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 23â€“28 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 2. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 29â€“48 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 3. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 49â€“54 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 4. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 54â€“99 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 5. gÃ¼nde

    Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarÄ±nda aylÄ±k alan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gruptakiler

    DoÄŸum tarihleri 00â€“33 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 1. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 34-37 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 2. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 38â€“40 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 3. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 41â€“43 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 4. gÃ¼nde
    DoÄŸum tarihleri 44â€“99 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 5. gÃ¼nde maaÅŸlarÄ±nÄ± alÄ±rlar.

    Â EN DÃœÅžÃœK EMEKLÄ° AYLIKLARI (TL)

    Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  ÂEskiÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Yeni

    SSK (2000 Ã–NCESÄ°)Â  Â  1982,6Â  Â  Â  Â  2111,3

    SSK (2000 SONRASI)Â  1181,4Â  Â  Â  Â  1258

    BAÄž-KUR (ESNAF)Â  Â  Â  1774,7Â  Â  Â  Â 1889,8

    BAÄž-KUR (TARIM)Â  Â  Â  Â 1249,6Â  Â  Â  Â 1330,7

    MEMURÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 2521,7Â  Â  Â  2660,2

    Â EMEKLÄ° MEMUR AYLIKLARI (TL)

    Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  ÂÂ  Â  Â  ÂÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â EskiÂ  Â  Â  Â  Â Yeni

    MÃ¼steÅŸar (1/1)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 9088,2Â  Â  Â 9587,2

    Genel mÃ¼dÃ¼r (1/1)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 8033,4Â  Â  Â 8474,5

    Åžube mÃ¼dÃ¼rÃ¼ (Lisans - 1/4)Â  Â  Â  Â  3082,8Â  Â  Â  3252

    Memur (Lisans - 1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 3016Â  Â  Â  Â  3181,6

    Ã–ÄŸretmen (1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  3101,9Â  Â  Â 3272,1

    Kaymakam 1. sÄ±nÄ±f (1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  5265,5Â  Â  Â 5554,6

    BaÅŸkomiser (1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 3207,9Â  Â  Â 3384

    Polis memuru (8/1)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  3207,9Â  Â  Â 3384

    HemÅŸire (Lisans - 1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 3014,9Â  Â  Â 3180,4

    MÃ¼hendis (1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  3782,4Â  Â  Â 3990,1

    Teknisyen (Lise -1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  2632,2Â  Â  Â  2776,7

    ProfesÃ¶r (1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 7194,9Â  Â  Â  7589,9

    AraÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi (1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 3780,3Â  Â  Â  3987,9

    Ä°mam-hatipÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 3101,9Â  Â  Â  3272,1

    Avukat (1/4)Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  3101,9Â  Â  Â  3272,1

    En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ±Â  Â 2522Â  Â  Â  Â  Â 2660,4

    *Memur emekli aylÄ±klarÄ±na ek Ã¶deme dahildir

    Â 

    Â 

    Â 

    ElazÄ±ÄŸ depreminin ÅŸiddetini gösteren en net görüntülerElazÄ±ÄŸ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüÄŸündeki depremin ÅŸiddetini en net ÅŸekilde gösterenlerden biri avize satÄ±ÅŸÄ± yapan bir iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ± oldu.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    ElazÄ±ÄŸ'da 6,8 büyüklüÄŸünde deprem! Ä°ÅŸte bölgeden son harita görüntüsü...

    ElazÄ±ÄŸ'da 6,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem! Ä°ÅŸte bÃ¶lgeden son harita gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼...

    Hiç gitmiyor kulaklarÄ±mdan â€˜Azize... Azize...â€™ sesleniÅŸi

    HiÃ§ gitmiyor kulaklarÄ±mdan â€˜Azize... Azize...â€™ sesleniÅŸi

    Yüz binlerce çalÄ±ÅŸana ikramiye!

    YÃ¼z binlerce Ã§alÄ±ÅŸana ikramiye!

    Deprem anÄ± güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±

    Deprem anÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±

    SÄ±radaki Haber