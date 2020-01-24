Emekli maaÅŸlarÄ±na yeni zam oranÄ± ne zaman yansÄ±yacak? Emekli zammÄ± 2020 ne kadar? Ne zaman yatacak?

MemurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±na konu olan enflasyon rakamÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 2019 yÄ±lÄ± temmuz-aralÄ±k dÃ¶neminde enflasyon yÃ¼zde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sÃ¶zleÅŸmede belirtildiÄŸi gibi yÃ¼zde 5â€™i aÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan memur emeklileri iÃ§in yÃ¼zde 1.49â€™luk enflasyon farkÄ± oluÅŸtu. Toplu sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re yÃ¼zde 4 zammÄ±n Ã¼zerine enflasyon farkÄ± da eklendiÄŸinde 2020â€™nin ocak-haziran dÃ¶neminde memurlar, maaÅŸlarÄ±nÄ±, yÃ¼zde 5.49 zamlÄ± alacak. Yeni zamla birlikte en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±, aile yardÄ±m Ã¶deneÄŸi hariÃ§ 3.927.3 liraya Ã§Ä±ktÄ±. Emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± 1-5 Ocak tarihleri arasÄ±nda alan emekliler, zam farklarÄ±nÄ±n ne zaman yatacaÄŸÄ± konusunda arayÄ±ÅŸa geÃ§ti. YÃ¼z binlerce emekli zam oranÄ± hankkÄ±nda bilgi almak isterken aynÄ± zamanda, emekli zam farklarÄ± ne zaman yatacak 2020 arayÄ±ÅŸÄ±nda da bulunuyor.

EMEKLÄ° ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2020?

Memur emeklilerinin maaÅŸlarÄ± her ayÄ±n 15â€™inde hesaplara yatÄ±rÄ±lÄ±rken, SGK emeklileri ise tahsis numaralarÄ±nÄ±n son rakamlarÄ±na gÃ¶re her ayÄ±n 17 ve 26â€™sÄ± arasÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± alÄ±yorlar. Peki emekli zam farklarÄ± ne zaman yatacak 2020?

Â 4A SSK kapsamÄ±nda emekli olanlarÄ±n emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶deneceÄŸi tarih tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ±na gÃ¶re belirlenmektedir. Buna gÃ¶re;

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 9 olanlara her ayÄ±n 17â€™sinde,

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 7 olanlara her ayÄ±n 18â€™inde,

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 5 olanlara her ayÄ±n 19'unda,

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 3 olanlara her ayÄ±n 20â€™sinde,

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 1 olanlara her ayÄ±n 21â€™inde,

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 8 olanlara her ayÄ±n 22â€™sinde,

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 6 olanlara her ayÄ±n 23'Ã¼nde,

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 4 olanlara her ayÄ±n 24â€™Ã¼nde,

tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 2 olanlarÄ± her ayÄ±n 25â€™inde,

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 0 olanlara her ayÄ±n 26â€™sÄ±nda aylÄ±klarÄ± ve sÃ¼rekli iÅŸ kazasÄ± sÃ¼rekli iÅŸ gÃ¶remezlik gelirleri Ã¶denmektedir.

BaÄŸ-Kur'dan emekli olanlarÄ±n emekli maaÅŸlarÄ± tahsis numaralarÄ±nÄ±n son rakamlarÄ±na gÃ¶re Ã¶demeleri ÅŸu ÅŸekilde;

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 9, 7 ve 5 olanlar her ayÄ±n 25'inde

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 3,1 olanlar her ayÄ±n 26'sÄ±nda

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 8, 6 ve 4 olanlar her ayÄ±n 27'sinde

Tahsis numarasÄ±nÄ±n son rakamÄ± 2 ve 0 olanlar her ayÄ±n 28'inde emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± alÄ±rlar.

Emekli sandÄ±ÄŸÄ±ndan emekli olanlar iÃ§in maaÅŸlar ÅŸu kriterlere gÃ¶re yatÄ±rÄ±lmaktadÄ±r;

Åžubat, MayÄ±s, AÄŸustos, KasÄ±m aylarÄ±nda aylÄ±k alan birinci gruptakiler

DoÄŸum tarihleri 00â€“40 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 1. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 41â€“46 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 2. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 47â€“49 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 3. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 50â€“53 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 4. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 54â€“99 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 5. gÃ¼nde

Mart, Haziran, EylÃ¼l, AralÄ±k aylarÄ±nda aylÄ±k alan ikinci gruptakiler

DoÄŸum tarihleri 00â€“22 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 1. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 23â€“28 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 2. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 29â€“48 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 3. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 49â€“54 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 4. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 54â€“99 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 5. gÃ¼nde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarÄ±nda aylÄ±k alan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gruptakiler

DoÄŸum tarihleri 00â€“33 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 1. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 34-37 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 2. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 38â€“40 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 3. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 41â€“43 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 4. gÃ¼nde

DoÄŸum tarihleri 44â€“99 arasÄ±nda olanlar maaÅŸlarÄ±nÄ± AyÄ±n 5. gÃ¼nde maaÅŸlarÄ±nÄ± alÄ±rlar.

Â EN DÃœÅžÃœK EMEKLÄ° AYLIKLARI (TL)

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂEskiÂ Â Â Â Â Â Yeni

SSK (2000 Ã–NCESÄ°)Â Â 1982,6Â Â Â Â 2111,3

SSK (2000 SONRASI)Â 1181,4Â Â Â Â 1258

BAÄž-KUR (ESNAF)Â Â Â 1774,7Â Â Â Â 1889,8

BAÄž-KUR (TARIM)Â Â Â Â 1249,6Â Â Â Â 1330,7

MEMURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2521,7Â Â Â 2660,2

Â EMEKLÄ° MEMUR AYLIKLARI (TL)

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÂ Â Â ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â EskiÂ Â Â Â Â Yeni

MÃ¼steÅŸar (1/1)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9088,2Â Â Â 9587,2

Genel mÃ¼dÃ¼r (1/1)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8033,4Â Â Â 8474,5

Åžube mÃ¼dÃ¼rÃ¼ (Lisans - 1/4)Â Â Â Â 3082,8Â Â Â 3252

Memur (Lisans - 1/4)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3016Â Â Â Â 3181,6

Ã–ÄŸretmen (1/4)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3101,9Â Â Â 3272,1

Kaymakam 1. sÄ±nÄ±f (1/4)Â Â Â Â Â Â Â 5265,5Â Â Â 5554,6

BaÅŸkomiser (1/4)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3207,9Â Â Â 3384

Polis memuru (8/1)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3207,9Â Â Â 3384

HemÅŸire (Lisans - 1/4)Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3014,9Â Â Â 3180,4

MÃ¼hendis (1/4)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3782,4Â Â Â 3990,1

Teknisyen (Lise -1/4)Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2632,2Â Â Â 2776,7

ProfesÃ¶r (1/4)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7194,9Â Â Â 7589,9

AraÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi (1/4)Â Â Â Â Â Â Â 3780,3Â Â Â 3987,9

Ä°mam-hatipÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3101,9Â Â Â 3272,1

Avukat (1/4)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3101,9Â Â Â 3272,1

En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ±Â Â 2522Â Â Â Â Â 2660,4

*Memur emekli aylÄ±klarÄ±na ek Ã¶deme dahildir

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