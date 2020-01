Emekli maaÅŸlarÄ±na yeni zam oranÄ± ne zaman yansÄ±yacak? Emekli zammÄ± 2020 ne kadar? Ne zaman yatacak?

Memurların maaşlarına konu olan enflasyon rakamı açıklandı. 2019 yılı temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.49’luk enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020’nin ocak-haziran döneminde memurlar, maaşlarını, yüzde 5.49 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 3.927.3 liraya çıktı. Emekli maaşlarını 1-5 Ocak tarihleri arasında alan emekliler, zam farklarının ne zaman yatacağı konusunda arayışa geçti. Yüz binlerce emekli zam oranı hankkında bilgi almak isterken aynı zamanda, emekli zam farkları ne zaman yatacak 2020 arayışında da bulunuyor.

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2020?

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılırken, SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26’sı arasında maaşlarını alıyorlar. Peki emekli zam farkları ne zaman yatacak 2020?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli sandığından emekli olanlar için maaşlar şu kriterlere göre yatırılmaktadır;

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)

Eski Yeni

SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3

SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258

BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8

BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7

MEMUR 2521,7 2660,2

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)

Eski Yeni

Müsteşar (1/1) 9088,2 9587,2

Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252

Memur (Lisans - 1/4) 3016 3181,6

Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6

Başkomiser (1/4) 3207,9 3384

Polis memuru (8/1) 3207,9 3384

Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4

Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1

Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7

Profesör (1/4) 7194,9 7589,9

Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9

İmam-hatip 3101,9 3272,1

Avukat (1/4) 3101,9 3272,1

En düşük memur emekli aylığı 2522 2660,4

*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir