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    HaberlerEkonomi ‘Emekli’ maaşlarını 2 gün önce verecek
    06.08.2019 - 08:26| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Emekli’ maaşlarını 2 gün önce verecek

    Akbank, SGK emekli maaşını Akbank’tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sundu.

    ‘Emekli’ maaşlarını 2 gün önce verecek

    Banka açıklamasında, “Bu yeni kampanya ile Akbank’ın SGK’dan emekli müşterileri maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekebiliyor. Akbank’tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artıpara kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artıpara kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor. Böylelikle maaşın son günlerindeki nakit sıkışıklıklarını kolaylıkla ve avantajlı bir şekilde gidermiş oluyorlar” denildi.

    Akbank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerine işaret tti.

    450 TL promosyon

    “Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini göz önünde bulundurarak emekli müşterilerimize özel çözüm ürettik” diyen Oğuz, şöyle devam etti:

    “SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz artık maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip. Böylece bankamızdan SGK emekli maaşını alanlar rahat nefes alacak. Buna ek olarak SGK emekli maaşını Akbank’a taşımak isteyenler 450 TL’ye varan promosyon ödemesinden de yararlanabilecek.”

    ‘Emekli’ maaşlarını 2 gün önce verecek

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