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    HaberlerEkonomiEn yüklü Bitcoin aktarımı
    15.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    En yüklü Bitcoin aktarımı

    Dünyanın en yüksek Bitcoin transferi gerçekleştirildi. İki cüzdan arasında aktarılan kripto paranın değeri 1 milyar doları (yaklaşık 5.5 milyar TL) buldu.

    En yüklü Bitcoin aktarımı

    Tek işlemde aktarılan 94 bin 504 Bitcoin şu anda varolan toplam Bitcoin sayısının 200’de birine denk geliyor ve bunu kimin ne amaçla yaptığı konusuna piyasa analistleri bir açıklama getiremiyor.

    Bitcoin’in yarı şeffaf doğası blok zincir üzerindeki tüm aktarımların görülmesine imkan tanıyor. Yani herkese açık hesap defteri tüm işlemleri kaydediyor ancak aktarımın kimler arasında gerçekleştiğini bilmek her zaman mümkün olmuyor.

    Bu aktarım, Bitcoin miktarı açısından tarihin en büyük işlemi değil. Ancak 10 bin 600 dolarlık (yaklaşık 58 bin TL) mevcut fiyatında, değer açısından Bitcoin tarihinin açık ara en büyük transferi.

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