En yüklü Bitcoin aktarımı

Tek işlemde aktarılan 94 bin 504 Bitcoin şu anda varolan toplam Bitcoin sayısının 200’de birine denk geliyor ve bunu kimin ne amaçla yaptığı konusuna piyasa analistleri bir açıklama getiremiyor.



Bitcoin’in yarı şeffaf doğası blok zincir üzerindeki tüm aktarımların görülmesine imkan tanıyor. Yani herkese açık hesap defteri tüm işlemleri kaydediyor ancak aktarımın kimler arasında gerçekleştiğini bilmek her zaman mümkün olmuyor.



Bu aktarım, Bitcoin miktarı açısından tarihin en büyük işlemi değil. Ancak 10 bin 600 dolarlık (yaklaşık 58 bin TL) mevcut fiyatında, değer açısından Bitcoin tarihinin açık ara en büyük transferi.