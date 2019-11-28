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    28.11.2019 - 07:50 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

    Enerjinin İpek Yolu açılıyor

    Türkiye üzerinden geçerek Avrupa’ya doğalgaz tedarik edecek iki önemli boru hattı projesi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Türk Akım’da sona gelindi.

    Enerjinin İpek Yolu açılıyor

     

    Enerjinin İpek Yolu” olarak nitelenen TANAP’ın açılışı, cumartesi günü Edirne İpsala’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliği ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla yapılacak.

    Azerbaycan’ın Şah Deniz-2 sahasından çıkarılan doğalgaz, Türkiye sınırları içinde 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek Avrupa’ya bağlanıyor.

    Rusya doğalgazını taşıyacak Türk Akım doğalgaz boru hattının açılış töreni ise ocakta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Putin’in ziyaretinin 8 Ocak’ta olması bekleniyor.

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