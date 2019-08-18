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    HaberlerEkonomi‘EPDK’ yabancılara piyasayı anlatacak
    18.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘EPDK’ yabancılara piyasayı anlatacak

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türk enerji  piyasasını yabancı yatırımcılara anlatmak için Enerji Uzmanları Derneği iş birliğinde “Invest in Turkish Energy” projesinin hayata geçirildiğini bildirdi.

    ‘EPDK’ yabancılara piyasayı anlatacak

    Türkiye’nin enerji piyasalarının yabancı yatırımcılar için  büyük fırsatlar sunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

    “OECD’nin en büyük onuncu enerji piyasası Türkiye, Avrupa’nın altıncı  büyük petrol piyasası, dördüncü büyük elektrik piyasası ve üçüncü büyük gaz  piyasasına sahip. Ayrıca Türkiye, bugün otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada. Otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından ise  lider konumdayız. ‘Invest in Turkish Energy’ projesinin hedefi de dünyanın dört bir yanındaki yabancı yatırımcılara ulaşmak,yatırım fırsatlarını paylaşmak olarak belirlendi.”

    ‘Yatırımcı kaybetmez’

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kurumumuzun performans kriterlerinden biri de yatırımcılara ne kadar  yardımcı olabildiğimiz, önlerini ne kadar açabildiğimizdir. Potansiyel ortada, yatırım yapan kaybetmez. EPDK sadece lisans veren, mevzuat hazırlayan bir kurum değil. Bir yatırım danışmanı gibi de çalışıyor, yabancı yatırımcılara  yol gösteriyoruz. Enerji piyasalarımıza kazandıracağımız her yatırım, vesile  olacağımız her istihdam bizim için mükafat niteliğindedir” açıklamasını yaptı.

     

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