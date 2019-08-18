‘EPDK’ yabancılara piyasayı anlatacak

Türkiye’nin enerji piyasalarının yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“OECD’nin en büyük onuncu enerji piyasası Türkiye, Avrupa’nın altıncı büyük petrol piyasası, dördüncü büyük elektrik piyasası ve üçüncü büyük gaz piyasasına sahip. Ayrıca Türkiye, bugün otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada. Otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından ise lider konumdayız. ‘Invest in Turkish Energy’ projesinin hedefi de dünyanın dört bir yanındaki yabancı yatırımcılara ulaşmak,yatırım fırsatlarını paylaşmak olarak belirlendi.”

‘Yatırımcı kaybetmez’

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kurumumuzun performans kriterlerinden biri de yatırımcılara ne kadar yardımcı olabildiğimiz, önlerini ne kadar açabildiğimizdir. Potansiyel ortada, yatırım yapan kaybetmez. EPDK sadece lisans veren, mevzuat hazırlayan bir kurum değil. Bir yatırım danışmanı gibi de çalışıyor, yabancı yatırımcılara yol gösteriyoruz. Enerji piyasalarımıza kazandıracağımız her yatırım, vesile olacağımız her istihdam bizim için mükafat niteliğindedir” açıklamasını yaptı.