'Ev'de büyük talep satışa dönüyor

Gayrimenkul sektöründeki daralmanın etkisiyle firmaların yeni proje üretimlerinin daha yavaş ilerlediğini kaydeden Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, bu süreçte ekonomiye katkıya, satışlara ve teslimlere durmadan devam ettiklerini söyledi. Mevcut dönemin gayrimenkul fiyatları açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu anlatan Tahincioğlu, “Baktığınız zaman faizler düşüş seyrinde. Biz bu seyrin aşağı yönlü devam edeceğine inanıyoruz. Diğer taraftan 2 yıldır bekleyen önemli bir talep vardı. Bunlar artık son iki aydır satışlara yansımaya, sektörde önemli bir hareket oluşturmaya başladı. En kötüyü geride bıraktık” dedi.



Satışlara devam



Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesinin satış ofisinde düzenlediği basın toplantısında, mevcut projeleriyle ilgili şunları söyledi:

“Nidapark Küçükyalı projemizin inşaatı planlanandan hızlı ilerliyor. Yüzde 60’tan fazlası satıldı. Nidapark Kayaşehir’in tamamını sattık. 843 konutun teslimini Ağustos sonu itibari ile yapmaya başladık. Nidapark İstinye projemizi 3 faza ayırdık. Satıştaki fazlarda satış oranımız yüzde 60 oldu. Bölgenin yatay projesi Kağıthane’deki Nidapark Ayyıldız’da devam ediyoruz. Bağdat Caddesi aksı üzerindeki 400 konut içeren 12 adet kentsel dönüşüm projemizi tamamladık. Ülkemize kattığımız değeri büyütmeye ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.”



Çengelköy hazır



Arsa stoklarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirten Özcan Tahincioğlu, bu kapsamda Çengelköy’deki projelerini ruhsat aşamasına getirdiklerini ifade etti. Tahincioğlu, Beykoz, Beylerbeyi, Kozyatağı, Ataşehir, Kartal ve Zeytinburnu’nda da çeşitli potansiyel projeleri olduğunu dile getirdi.



‘Fonlar Türkiye’yi izliyor’









Özcan Tahincioğlu, son dönemde özellikle yerli fonlara yaptıkları satışlara dikkat çekerken, yabancı fonların da Türkiye’yi takip ettiğini söyledi. Gayrimenkul yatırımının uzun vadeli bir araç olarak getirisinin Türkiye’de yüksek olduğunu kaydeden Tahincioğlu, “Bu güven fonları da Türkiye’ye getiriyor. Yabancı fonlar çok ciddi olarak son 6 aydır Türkiye’yi izliyor. Hareket kabiliyetleri daha yavaş olduğu için uzun sürdüğünü düşünüyorum ama yatırım ortamının çok cazip olduğunu görüp harekete geçecekler” dedi.