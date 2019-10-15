EYT'de son durum ne? EYT yasası çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu 2011 yılından bu yana gündemde yer alan bir konu başlığı olarak öne çıkıyor. Yapılan çalışmalar bugüne kadar sonuçsuz kalmış olsa da EYT'lilerin bu konudaki ısrarı sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Prof. Dr. Vedat Bilgin'in görevlendirilmesinin ardından geçtiğimiz haftalar içerisinde Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman tarafından EYT konusunda 3 yöntem meclise sunulmuştu. Meclise sunulan bu yöntemlerin ardından gözler TBMM'den çıkacak olan karara çevrilmişti ki Hazine ve Maliye Bakanı EYT konusunda gündemimizde yok açıklamasında bulundu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” diye konuştu.

BİRİNCİ YÖNTEM

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İKİNCİ YÖNTEM

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme… Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları…

Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.